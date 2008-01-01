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Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом Бывший гитарист GUNS N' ROSES Gilby Clarke завершил запись нового сольного альбома, выход которого намечен на следующий год.



«Его еще нужно свести. Это сольная работа, но на ней много гостевых участников. Я записал партии гитар и вокала, на ударных засветились Kenny Arronoff [CHICKENFOOT], Stephen Perkins [JANE'S ADDICTION], Matt Starr [ACE FREHLEY, MR. BIG] и другие, партии баса записывали Sean McNabb [QUIET RIOT, DOKKEN], Muddy Stardust, EJ Curse и Nikki Sixx».







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