GUNS N' ROSES почтили память продюсера AC/DC Как сообщает The Sydney Morning Herald, продюсер AC/DC и звезда The Easybeats George Young умер 22 октября в возрасет 70 лет.



GUNS N' ROSES почтили память George'а, исполнив на концерте песню "Whole Lotta Rosie".











