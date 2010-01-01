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IZZY STRADLIN мог принять участие в туре GUNS N' ROSES? Бывший менеджер GUNS N' ROSES Alan Niven в недавнем интервью Appetite For Distortion рассказал, что Izzy мог оказаться в туре группы, но что-то пошло не так:



«Он был на саундчеке и ушёл сразу после него. Он не хотел иметь со всем этим ничего общего. Это было в прошлом году, где-то на среднем Западе, когда они играли на стадионах. Очевидно, что всё прошло неплохо, все были довольны, была лёгкая нотка братства, и я уверен, что он бы остался, но что-то его очень сильно огорчило, потому что он ушёл сразу после саундчека и больше нигде и никак не проявлялся. Полагаю, что он, быть может, немного психанул».













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