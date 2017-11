сегодня



Лидер GUNS N' ROSES почтил память Пола Бакмастера Лидер GUNS N' ROSES Axl Rose почтил память известного композитора и аранжировщика, лауреата премии Грэмми, Пола Бакмастера, скончавшегося в возрасте 71 года. Пути группы пересеклись с ним во время работы над альбомом "Chinese Democracy" над такими треками как "Street Of Dreams", "There Was A Time", "Madagascar" и "Prostitute".



Пол также известен по сотрудничеству с Elton John, THE ROLLING STONES, David Bowie и многими другими.





Very sorry to hear of Mr. Paul Buckmaster's passing. I feel very fortunate to have met him n' have his involvement in GNR. My deepest condolences to his friends, fans n' loved ones. — Axl Rose (@axlrose) November 9, 2017









