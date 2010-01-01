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Стутэтки GUNS N' ROSES выйдут летом Статуэтки трех ведущих музыкантов GUNS N' ROSES, Axl'a Rose'a, Duff'a McKagan'a и Slash'a от Rock Iconz, будут выпущены этим летом. Тираж составит 3 000 копий каждой в масштабе 1 к 9.











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