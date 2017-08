сегодня



Впечатление фэнов от тура GUNS N' ROSES GUNS N' ROSES опубликовали ролик, в котором фанаты делятся своими впечатлениями об американской части тура "Not In This Lifetime".









GUNS kicked off its long-rumored and long-awaited reunion trek in April 2016 with a club show in Hollywood and appearances in Las Vegas and at California's Coachella festival.









просмотров: 252