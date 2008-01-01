4 июл 2017 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
1 июл 2017 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
23 июн 2017 :
|
Гитарист AC/DC присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
22 июн 2017 :
|
Рассказ о европейском туре GUNS N' ROSES
13 июн 2017 :
|
GUNS N' ROSES почтили память собаки
13 июн 2017 :
|
GUNS N' ROSES в списках FORBES
6 июн 2017 :
|
GUNS N' ROSES собирают идеи
3 июн 2017 :
|
Сборник лучших хитов GUNS N' ROSES установил рекорд
3 июн 2017 :
|
GUNS N' ROSES почтили память Криса Корнелла
28 май 2017 :
|
GUNS N' ROSES почтили память Криса Корнелла
3 апр 2017 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES: «Быть в этой команде почётно»
15 мар 2017 :
|
NIKKI SIXX поделился мнение об AXL'e в AC/DC и реюнионе GUNS N' ROSES
14 мар 2017 :
|
TOMMY STINSON: «Не могу сказать ничего плохого про GUNS N' ROSES»
7 мар 2017 :
|
GUNS N' ROSES продали более 350 000 билетов в Австралии и Новой Зеландии
16 фев 2017 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
12 фев 2017 :
|
ANGUS YOUNG вновь присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
10 фев 2017 :
|
ANGUS YOUNG присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
9 фев 2017 :
|
Лидер AC/DC присоединится на сцене к GUNS N' ROSES?
5 фев 2017 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
2 фев 2017 :
|
GUNS N' ROSES собрали в Южной Америке 56 миллионов
24 янв 2017 :
|
Видео полного выступления GUNS N' ROSES
23 янв 2017 :
|
GUNS N' ROSES открыли тур в Японии
11 дек 2016 :
|
GUNS N' ROSES продали более миллиона билетов за день
5 дек 2016 :
|
Даты европейских гастролей GUNS N' ROSES
2 дек 2016 :
|
DJ ASHBA о том, почему не стал частью реюнион-тура GUNS N' ROSES
2 дек 2016 :
|
AXL ROSE предложил мексиканским поклонникам побить куклу, похожую на Трампа
1 дек 2016 :
|
Тур по палаткам мерчендайза GUNS N' ROSES в Мексике
27 ноя 2016 :
|
Иск клавишника GUNS N' ROSES урегулирован
24 ноя 2016 :
|
DJ ASHBA: «Не думаю, что я когда-нибудь вернусь в GUNS N' ROSES»
23 ноя 2016 :
|
Лидер GUNS N' ROSES предлагает Трампу перестать ныть
13 ноя 2016 :
|
GUNS N' ROSES возглавили список самых успешных туров
10 ноя 2016 :
|
Фигурки GUNS N' ROSES выйдут в декабре
7 ноя 2016 :
|
STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
6 ноя 2016 :
|
STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
3 ноя 2016 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES: «За последний год я репетировал больше, чем за 15 лет в команде»
31 окт 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
29 окт 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
27 окт 2016 :
|
GUNS N' ROSES в рекламе 'Call Of Duty: Infinite Warfare'
24 окт 2016 :
|
Список летних концертов GUNS N' ROSES?
10 окт 2016 :
|
Бывший басист GUNS N' ROSES: «В большинстве случаев Axl прекрасно ко мне относился»
15 сен 2016 :
|
Бывший клавишник GUNS N' ROSES подал в суд на лидера команды
9 сен 2016 :
|
Сборы тура GUNS N' ROSES превысили сто миллионов
6 сен 2016 :
|
AXL ROSE и DUFF MCKAGAN обсуждают реюнион GUNS N' ROSES
28 авг 2016 :
|
На тур GUNS N' ROSES продано более миллиона билетов
25 авг 2016 :
|
Трейлер нового DVD GUNS N’ ROSES
21 авг 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
20 авг 2016 :
|
STEVEN ADLER выступил с GUNS N' ROSES
17 авг 2016 :
|
GUNS N' ROSES выступят в Австралии
7 авг 2016 :
|
Видео полного выступления GUNS N' ROSES
1 авг 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
27 июл 2016 :
|
Бывший басист GUNS N' ROSES о реюнионе группы
25 июл 2016 :
|
Больше 30 человек были арестованы на концерте GUNS N' ROSES
25 июл 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
22 июл 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
18 июл 2016 :
|
GUNS N' ROSES задержали на канадской границе
15 июл 2016 :
|
Видео полного выступления GUNS N' ROSES
12 июл 2016 :
|
Мини-документалка о GUNS N' ROSES
11 июл 2016 :
|
STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
10 июл 2016 :
|
Продажи тура GUNS N' ROSES такие, как и ожидалось?
7 июл 2016 :
|
STEVEN ADLER присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
3 июл 2016 :
|
SLASH до сих пор не верит, что опять выступает в составе GUNS N' ROSES
24 июн 2016 :
|
GUNS N' ROSES открыли тур
23 июн 2016 :
|
GUNS N' ROSES на виолончелях
22 июн 2016 :
|
STEVEN ADLER сыграет с GUNS N' ROSES?
21 июн 2016 :
|
Басист GUNS N' ROSES об AXL/DC
16 июн 2016 :
|
Видеозапись соло гитариста GUNS N' ROSES
11 июн 2016 :
|
Нынешний барабанщик GUNS N' ROSES испытывает "величайшее уважение" ко всем своим предшественникам по группе
9 июн 2016 :
|
Лидер GUNS N' ROSES о новом материале и отношениях с гитаристом AC/DC
6 июн 2016 :
|
Фронтмен GUNS N' ROSES хочет стереть из Интернета мем о "толстом AXL'e"
4 июн 2016 :
|
GUNS N' ROSES ограничили выступление в Массачусетсе
19 май 2016 :
|
ALICE IN CHAINS и LENNY KRAVITZ поедут в тур с GUNS N' ROSES
17 май 2016 :
|
DJ ASHBA: «Уйти из GUNS N' ROSES было для меня самым сложным решением в жизни»
16 май 2016 :
|
GILBY CLARKE о реюнионе GUNS N' ROSES
13 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES
13 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES
11 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES
11 май 2016 :
|
Официальное видео с концерта GUNS N' ROSES
9 май 2016 :
|
Видео с тайного выступления GUNS N' ROSES
30 апр 2016 :
|
DJ ASHBA: «AXL ROSE хотел, чтобы я был частью реюниона GUNS N' ROSES»
26 апр 2016 :
|
DUFF MCKAGAN помирил гитариста и лидера GUNS N' ROSES
25 апр 2016 :
|
GUNS N' ROSES добавили новые даты
24 апр 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
21 апр 2016 :
|
Три десятка фэнов GUNS N' ROSES вместо концерта группы оказались в больнице
20 апр 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
18 апр 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES
18 апр 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
13 апр 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
12 апр 2016 :
|
MATT SORUM объяснил своё неучастие в воссоединении GUNS N' ROSES
12 апр 2016 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
10 апр 2016 :
|
SEBASTIAN BACH спел с GUNS N' ROSES
10 апр 2016 :
|
Видео с первого публичного концерта GUNS N' ROSES в новом составе
9 апр 2016 :
|
AXL ROSE сломал ногу, но смог выступить на первом публичном концерте GUNS N' ROSES в новом составе
9 апр 2016 :
|
Двое фэнов GUNS N' ROSES вместо концерта группы оказались в тюрьме
9 апр 2016 :
|
Официальное видео с тайного концерта GUNS N' ROSES
4 апр 2016 :
|
Видео с тайного концерта GUNS N' ROSES
2 апр 2016 :
|
GUNS N' ROSES: Первые кадры с тайного концерта
2 апр 2016 :
|
GUNS N' ROSES отыграли первый концерт в воссоединённом составе
25 мар 2016 :
|
Список городов тура GUNS N' ROSES
22 мар 2016 :
|
Оригинальный барабанщик GUNS N' ROSES примет участие в реюнионе?
21 мар 2016 :
|
Новая фотография вокалиста GUNS N' ROSES
15 мар 2016 :
|
GUNS N' ROSES выставили пластик на аукцион
14 мар 2016 :
|
GILBY CLARKE о реюнионе GUNS N' ROSES: «Будет любопытно увидеть вместе Slash'a и Axl'a»
5 мар 2016 :
|
Извинения от клавишника GUNS N' ROSES
4 мар 2016 :
|
Новый медиатор гитариста GUNS N' ROSES
3 мар 2016 :
|
ALICE IN CHAINS разогреют GUNS N' ROSES
1 мар 2016 :
|
Бывший гитарист GUNS N' ROSES надеется увидеть бывших гитаристов в реюнионе
13 фев 2016 :
|
Бывший менеджер отрицает, что оказывал давление на вокалиста GUNS N' ROSES
10 фев 2016 :
|
IZZY STRADLIN может принять участие в реюнионе GUNS N' ROSES
10 фев 2016 :
|
ALICE COOPER о реюнионе GUNS N' ROSES
1 фев 2016 :
|
MATT SORUM: "Кто такой Гарт Брукс, на?!"
29 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH о реюнионе GUNS N' ROSES
29 янв 2016 :
|
Как STEVEN TYLER помог GUNS N' ROSES
29 янв 2016 :
|
GUNS N' ROSES с юмором отреагировали на «заслуги примиривших»
27 янв 2016 :
|
Бывший басист GUNS N' ROSES о реюнионе классического состава
27 янв 2016 :
|
DJ ASHBA очень рад реюниону GUNS N' ROSES
27 янв 2016 :
|
VIP-пакет GUNS N' ROSES за 2,500 долларов
22 янв 2016 :
|
Вокалист AEROSMITH: «Я многие годы работал над реюнионом GUNS N' ROSES»
19 янв 2016 :
|
Еще две даты GUNS N' ROSES
15 янв 2016 :
|
GUNS N' ROSES одними из первых выступят на новой арене в Лас-Вегасе
7 янв 2016 :
|
Официально подтверждено участие Axl'a, Slash'a и Duff'a в реюнионе GUNS N' ROSES
5 янв 2016 :
|
GUNS N' ROSES воссоединятся с двумя классическими участниками группы
3 янв 2016 :
|
AXL ROSE может объявить о воссоединении GUNS N' ROSES во вторник
30 дек 2015 :
|
GUNS N' ROSES выступят на фестивале COACHELLA MUSIC AND ARTS
26 дек 2015 :
|
На официальный сайт GUNS N' ROSES вернули старый логотип
3 дек 2015 :
|
Реюнион GUNS N' ROSES не состоится еще года два?
1 дек 2015 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES: «У меня всё нормально с Axl'ом»
23 ноя 2015 :
|
CARRIE UNDERWOOD хочет спеть с вокалистом GUNS N' ROSES
22 ноя 2015 :
|
GILBY CLARKE о реюнионе GUNS N' ROSES
17 ноя 2015 :
|
В реюнионе GUNS N' ROSES могут принять участие не все оригинальные участники
13 ноя 2015 :
|
DUFF о ранних временах GUNS N’ ROSES
12 ноя 2015 :
|
Скоро объявят о реюнион-туре GUNS N' ROSES?
4 ноя 2015 :
|
GILBY CLARKE об уходе из GUNS N' ROSES
30 окт 2015 :
|
Бывший барабанщик GUNS N' ROSES: 'Я просто раз, что все мы живы'
29 окт 2015 :
|
SLASH отказался комментировать реюнион GUNS N' ROSES
28 окт 2015 :
|
GILBY CLARKE надеется принять участие в реюнионе GUNS N' ROSES
17 окт 2015 :
|
Слухи о скором реюнионе GUNS N' ROSES продолжают появляться
8 окт 2015 :
|
Бывший гитарист GUNS N' ROSES: "Не думаю, что реюнион случится"
29 сен 2015 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES пострадал в аварии
16 сен 2015 :
|
Басист GUNS N' ROSES надеется, что Axl соберёт классический состав
7 сен 2015 :
|
STEVEN ADLER: «Если реюнион GUNS N' ROSES случится, я буду последним, кто об этом узнает»
3 сен 2015 :
|
Басист GUNS N' ROSES «понятия не имеет, что происходит с группой»
2 сен 2015 :
|
«Нужны сотня адвокатов и шесть месяцев», чтобы классический состав GUNS' ROSES собрался репетировать
26 авг 2015 :
|
Первые слухи о реюнионе GUNS N' ROSES
23 авг 2015 :
|
SLASH вновь дружит с лидером GUNS N' ROSES?
13 авг 2015 :
|
История GUNS N' ROSES за 60 секунд
3 авг 2015 :
|
Барабанщик GUNS N' ROSES: «Группа жива, и я её участник»
1 авг 2015 :
|
BUMBLEFOOT больше не в GUNS N' ROSES?
31 июл 2015 :
|
Барабанщик GUNS N' ROSES: «Мы идём вперёд!»
31 июл 2015 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES о своем положении в коллективе
28 июл 2015 :
|
D.J. ASHBA ушёл из GUNS N' ROSES
26 июл 2015 :
|
STEVEN ADLER считает, что никто не знает имени нынешнего барабаншика GUNS N' ROSES
23 июл 2015 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES считает AXL ROSE'a одной из последних настоящих рок-звёзд
30 июн 2015 :
|
Клавишник GUNS N' ROSES: "Только Axl знает, когда выйдет новый альбом"
19 июн 2015 :
|
GUNS N' ROSES провели сотню прослушиваний перед тем, как выбрали DJ Ashba
17 июн 2015 :
|
BUMBLEFOOT о коллегах по GUNS N' ROSES: «Не думаю, что мы узнали друг друга как следует»
15 июн 2015 :
|
RICHARD FORTUS сообщил, что GUNS N' ROSES выпустят новый альбом и поедут в тур в 2016
15 май 2015 :
|
Вдохновила ли GUNS N' ROSES на создание "Sweet Child O' Mine" австралийская группа?
15 май 2015 :
|
Бывшие участники GUNS N' ROSES о схожести "Sweet Child O' Mine" и "Complete Happenstance"
30 апр 2015 :
|
Вокалист GUNS N' ROSES разочарован решением президента Индонезии
22 апр 2015 :
|
D.J. ASHBA о текущем положении дел в GUNS N' ROSES
14 апр 2015 :
|
Бывший менеджер GUNS N' ROSES верит в то, что сможет примирить AXL ROSE'a и SLASH'a
18 мар 2015 :
|
Концертный релиз GUNS N’ ROSES выйдет в апреле
8 мар 2015 :
|
Бывшие участники GUNS N' ROSES вновь вышли на сцену вместе
25 фев 2015 :
|
STEVEN ADLER: "Альбом, который родился бы в случае реюниона GUNS N' ROSES, заставил бы всех забыть про 'Appetite For Destruction'"
3 фев 2015 :
|
SLASH не помнит как зовут нынешнего гитариста GUNS N' ROSES
8 янв 2015 :
|
RICHARD FORTUS: "Новых песен у GUNS N' ROSES хватит на три альбома вперёд"
5 янв 2015 :
|
DUFF MCKAGAN: "GUNS N' ROSES смогли получать прибыль в туре в поддержку 'Use Your Illusion' только через два года"
11 дек 2014 :
|
Канадский премьер-министр исполнил песню GUNS N' ROSES
4 дек 2014 :
|
Слухи о смерти вокалиста GUNS N' ROSES сильно преувеличены
27 ноя 2014 :
|
DIZZY REED: «У GUNS N' ROSES есть много фантастического материала»
11 ноя 2014 :
|
По словам DIZZY REED, работа над новым материалом GUNS N' ROSES «близка к завершению»
10 сен 2014 :
|
Концертное видео GUNS N' ROSES
10 июл 2014 :
|
DIZZY надеется, что GUNS N' ROSES «скоро выпустят новый материал»
4 июл 2014 :
|
Фрагмент нового DVD GUNS N' ROSES
1 июл 2014 :
|
Фрагмент нового DVD GUNS N' ROSES
20 июн 2014 :
|
Данные о сборах GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе
11 июн 2014 :
|
Сборы GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе просто «феноменальные»
30 май 2014 :
|
3D-фильм GUNS N' ROSES выйдет в июле
26 май 2014 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
23 май 2014 :
|
AXL ROSE отрицает слухи о распаде GUNS N' ROSES
22 май 2014 :
|
Сборы GUNS N' ROSES в Южной Америке
15 май 2014 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
25 апр 2014 :
|
GUNS N' ROSES могут выпустить что-то новое в следующем году
25 апр 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES
23 апр 2014 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
18 апр 2014 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
11 апр 2014 :
|
SLASH о возвращении DUFF'a в GUNS N' ROSES
8 апр 2014 :
|
DUFF MCKAGAN выступил с GUNS N' ROSES
2 апр 2014 :
|
DUFF MCKAGAN официально вернётся в GUNS N' ROSES на концертах в Южной Америке
1 апр 2014 :
|
DUFF MCKAGAN возвращается в GUNS N' ROSES
3 мар 2014 :
|
Концертный релиз GUNS N' ROSES выйдет в формате 3D
15 фев 2014 :
|
Джазовая кавер-версия хита GUNS N' ROSES
31 дек 2013 :
|
LES PAUL от гитариста GUNS N' ROSES выйдет в марте
6 ноя 2013 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES выступил с DIZZY REED's HOOKERS & BLOW
24 окт 2013 :
|
SLASH о возможном реюнионе GUNS N' ROSES
8 авг 2013 :
|
GUNS N' ROSES благодарят за терпение
28 июн 2013 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES DJ ASHBA: «Электронные сигареты почти меня убили»
7 июн 2013 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
3 июн 2013 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
29 май 2013 :
|
Семпл песни бывшей группы вокалиста GUNS N' ROSES
29 май 2013 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
13 апр 2013 :
|
Трейлер концертного фильма GUNS N' ROSES
8 апр 2013 :
|
Колыбельные от GUNS N' ROSES
31 мар 2013 :
|
Видео с текстом от проекта гитариста GUNS N' ROSES
21 мар 2013 :
|
GUNS N' ROSES и ANGRY ANDERSON исполнили песню ROSE TATTOO
14 мар 2013 :
|
Пострадавший фанат собирается подать в суд на вокалиста GUNS N' ROSES
8 мар 2013 :
|
Лидер GUNS N' ROSES: "Мне не нравится, когда другие группы воссоединяются"
6 мар 2013 :
|
BUMBLEFOOT: "Забудьте на время о новом альбоме GUNS N' ROSES"
17 фев 2013 :
|
Концерт GUNS N' ROSES в Лондоне покажут по VH1 в марте
15 фев 2013 :
|
GUNS N' ROSES отыграли на частной вечеринке TOMMY HILFIGER'a
10 фев 2013 :
|
Суд отклонил иск лидера GUNS N' ROSES к ACTIVISION
9 фев 2013 :
|
BUMBLEFOOT: "Если бы меня поставили главным по выпуску нового альбома GUNS N' ROSES, он бы никогда не вышел"
1 фев 2013 :
|
Иск лидера GUNS N' ROSES к Activision будет отклонен
24 янв 2013 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES о том, почему группа постоянно опаздывает с выходом на сцену
22 янв 2013 :
|
Фрагмент нового 3D-фильма GUNS N' ROSES
14 янв 2013 :
|
Henrik Lundqvist исполнил кавер-версию GUNS N' ROSES
15 дек 2012 :
|
GUNS N' ROSES посвятили выступление в Дели Рави Шанкару
27 ноя 2012 :
|
Мужчина убил бывшую подругу после прослушивания GUNS N' ROSES
26 ноя 2012 :
|
IZZY STRADLIN выступил с GUNS N' ROSES
23 ноя 2012 :
|
GUNS N' ROSES сняли шоу в 3D
18 ноя 2012 :
|
Данные о сборах GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе
1 ноя 2012 :
|
GUNS N' ROSES отыграли первое шоу в Лас-Вегасе
31 окт 2012 :
|
AXL ROSE сказал, что новый альбом GUNS N' ROSES "выйдет быстрее, чем 'Chinese Democracy' "
25 окт 2012 :
|
Лидер GUNS N' ROSES в 'Jimmy Kimmel Live!'
21 окт 2012 :
|
Профессиональная съемка с выступления GUNS N' ROSES
5 окт 2012 :
|
Гитарист GUNS N' ROSES работает над новым проектом с норвежским музыкантом
16 авг 2012 :
|
Победитель лотереи в Британии хочет, чтобы GUNS N' ROSES собрались в оригинальном составе
13 авг 2012 :
|
12 концертов GUNS N' ROSES в Лас-Вегасе
7 авг 2012 :
|
Бывший барабанщик GUNS N' ROSES защищает свою манеру игры в композиции “November Rain”
23 июл 2012 :
|
IZZY STRADLIN выступил с GUNS N' ROSES на частной вечеринке
25 июн 2012 :
|
SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
20 июн 2012 :
|
AXL ROSE упал на сцене во время выступления на HELLFEST
18 июн 2012 :
|
Видео с выступления GUNS N' ROSES
8 июн 2012 :
|
AXL ROSE сказал, что женщина, укравшая его драгоценности, «просто восторженная поклонница»
7 июн 2012 :
|
Женщина призналась, что «случайно» взяла драгоценности вокалиста GUNS N' ROSES
7 июн 2012 :
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У лидера GUNS N' ROSES украли драгоценности на сумму в $200 000
5 июн 2012 :
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Футболки SLASH'a запрещены на концертах GUNS N' ROSES?
2 июн 2012 :
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IZZY STRADLIN присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
1 июн 2012 :
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IZZY STRADLIN присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
28 май 2012 :
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James Durbin сказал, что Axl Rose «определённо» мудак
25 май 2012 :
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Клавишник GUNS N' ROSES Dizzy Reed: «Почему я решил пропустить церемонию введения в Зал славы рок-н-ролла»
22 май 2012 :
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Вокалист GUNS N' ROSES упал на сцене в Ливерпуле
21 май 2012 :
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Видео с выступления GUNS N' ROSES в Ноттингеме
17 май 2012 :
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Синяк AXL’я ROSE’а
16 май 2012 :
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Музыканты GUNS N' ROSES на Первом Канале
23 апр 2012 :
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Видео полного выступления GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла
20 апр 2012 :
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SLASH сказал, что все участники GUNS N' ROSES согласились с кандидатурой MYLES'a KENNEDY
16 апр 2012 :
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MATT SORUM: «С сегодняшнего дня я не буду давать комментарии по поводу GUNS N' ROSES»
16 апр 2012 :
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Видео выступления GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла
15 апр 2012 :
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Бывшие участники GUNS N' ROSES выступили с MYLES'ом KENNEDY на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла
15 апр 2012 :
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MCKAGAN, SORUM, CLARKE выступили в Кливленде
13 апр 2012 :
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Зал Славы Рок-н-Ролла будет действовать вне зависимости от решения Axl'a Rose'a
12 апр 2012 :
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Письмо AXL ROSE в адрес Зала Славы Рок-н-ролла: "Я отказываюсь от ввода в Зал и не приду на это мероприятие"
12 апр 2012 :
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DUFF MCKAGAN надеется, что GUNS N' ROSES выступят на этой неделе
7 апр 2012 :
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AXL ROSE о возможном реюнион-туре GUNS N' ROSES
5 апр 2012 :
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Почетный знак для GUNS N' ROSES
4 апр 2012 :
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GREEN DAY представят GUNS N' ROSES на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла
29 мар 2012 :
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STEVEN ADLER хотел бы выступить с GUNS N' ROSES на церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла
23 мар 2012 :
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MATT SORUM о церемонии введения GUNS N' ROSES в Зал Славы Рок-н-Ролла
22 мар 2012 :
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SLASH сказал, что GUNS N' ROSES не будут играть на вводе в Зал Славы Рок-н-Ролла
18 мар 2012 :
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SEBASTIAN BACH выступил с GUNS N' ROSES
16 мар 2012 :
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GUNS N' ROSES выступили с бывшим гитаристом
14 мар 2012 :
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Гитарист GUNS N' ROSES сказал, что у него есть «12 песен» для нового альбома
14 мар 2012 :
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Видео с выступления GUNS N' ROSES
10 мар 2012 :
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GUNS N' ROSES не будут выступать на церемонии введения в Зал Славы Рок-н-Ролла
25 фев 2012 :
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SLASH "понятия не имеет" о том, будут ли GUNS N' ROSES в оригинальном составе на церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла
22 фев 2012 :
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Видео с выступления GUNS N' ROSES
20 фев 2012 :
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Видео с частного выступления GUNS N' ROSES
12 фев 2012 :
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Видео с выступления GUNS N' ROSES в небольшом зале
13 янв 2012 :
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DJ ASHBA сказал, что у него готово 12 песен для нового альбома GUNS N' ROSES
3 янв 2012 :
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Видео полного концерта GUNS N' ROSES
26 дек 2011 :
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Кавер-версия GUNS N' ROSES от ETTA JAMES
24 дек 2011 :
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Про-шот полного концерта GUNS N' ROSES
23 дек 2011 :
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Про-шот с выступления GUNS N' ROSES
23 дек 2011 :
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SLASH не будет участвовать во введении GUNS N' ROSES в Зал славы рок-н-ролла
22 дек 2011 :
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Концерты GUNS N' ROSES онлайн
17 дек 2011 :
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DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
15 дек 2011 :
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Лидер GUNS N' ROSES получил ключи от города
11 дек 2011 :
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ZAKK WYLDE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES
8 дек 2011 :
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Бывшие и нынешние музыканты GUNS N' ROSES о включении в Зал Славы Рок-н-Ролла
8 дек 2011 :
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GUNS N' ROSES будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла!
6 дек 2011 :
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GUNS N' ROSES впервые за 18 лет исполнили "Civil War"
6 дек 2011 :
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GUNS N' ROSES набрали 13 миллионов в Facebook
23 ноя 2011 :
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AXL ROSE объяснил, почему GUNS N' ROSES опаздывают на концерты
18 ноя 2011 :
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DIZZY REED заявил, что нынешний состав GUNS N' ROSES — «это лучшая версия группы»
25 окт 2011 :
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Фронтмен GUNS N' ROSES остановил концерт в Монтеррее после того, как фэны «закинули хрень» на сцену
9 окт 2011 :
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GILBY CLARKE о воссоединении классического состава GUNS N' ROSES
3 окт 2011 :
|
Видео полного концерта GUNS N' ROSES
3 окт 2011 :
|
Бывший басист GUNS N' ROSES комментирует номинацию на ввод в Зал Славы Рок-н-Ролла
15 сен 2011 :
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Почти туровый состав GUNS N' ROSES' 'Use Your Illusion'...
20 май 2011 :
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Гитарист GUNS N' ROSES заявил, что у «гения» AXL'а ROSE'а есть материал для трёх альбомов
29 апр 2011 :
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DJ ASHBA заявил, что GUNS N' ROSES ежедневно работают над новыми песнями
8 апр 2011 :
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Альбом GUNS N' ROSES вернулся в чарты
1 апр 2011 :
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DJ ASHBA нужна операция на колене
16 мар 2011 :
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Гитарист GUNS N' ROSES DJ Ashba: «Axl Rose — один из лучших друзей в моей жизни»
21 янв 2011 :
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AXL ROSE попал в список самых плохо одетых мужчин по версии GQ
25 дек 2010 :
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Фронтмен GUNS N' ROSES опубликовал годовой апдейт
13 дек 2010 :
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Лидер GUNS N' ROSES: "Спасибо за вашу поддержку"
8 дек 2010 :
|
AXL ROSE возглавил список лучших вокалистов
8 дек 2010 :
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D.J. Ashba (GUNS N' ROSES): «Скорее ад замёрзнет, чем Axl и Slash снова будут играть вместе»
6 дек 2010 :
|
Видео с концерта GUNS N' ROSES
3 дек 2010 :
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Позднее окончание концерта GUNS N' ROSES разозлило жителей
25 ноя 2010 :
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AXL ROSE и ACTIVISION: опубликованы судебные документы
24 ноя 2010 :
|
Axl Rose (GUNS N' ROSES) подал в суд на ACTIVISION
12 ноя 2010 :
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BUMBLEFOOT отрицает скорый выход нового альбома GUNS N' ROSES
11 ноя 2010 :
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GUNS N' ROSES готовы к новому альбому
1 ноя 2010 :
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GUNS N' ROSES получили миллион долларов за выступление в Москве
28 окт 2010 :
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DUFF MCKAGAN о заменившем его басисте GUNS N' ROSES
24 окт 2010 :
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AXL’у ROSE’у вчинили иск за машину, взятую напрокат
16 окт 2010 :
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GUNS N' ROSES могут получить штраф более чем на $100 000
16 окт 2010 :
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Duff McKagan выступил вместе с GUNS N' ROSES
15 окт 2010 :
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Видео с выуступления GUNS N' ROSES
3 сен 2010 :
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GUNS N' ROSES забросали бутылками
31 авг 2010 :
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AXL ROSE сказал, что фэны «заслуживают больше», чем получили на концертах в прошлый уикэнд
30 авг 2010 :
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Организаторы фестиваля Reading "сократили" выступление GUNS N' ROSES
16 авг 2010 :
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GUNS N' ROSES задержали выступление на Rock ‘N Rev на полтора часа
26 июл 2010 :
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Началось разбирательство в суде между Axl'ом Rose'ом и Irving'ом Azoff'ом
26 июл 2010 :
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STEVEN ADLER о возможном воссоединении GUNS N' ROSES
16 июн 2010 :
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Клавишник GUNS N' ROSES упал на сцене в Москве
12 июн 2010 :
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GUNS N' ROSES опубликовали промо-ролик тура
20 апр 2010 :
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Легендарные GUNS N' ROSES впервые выступят в России
29 мар 2010 :
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Менеджер Axl'a Rose'a требует с него около 2 миллионов долларов
18 мар 2010 :
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Концерт GUNS N' ROSES был отменён из-за рухнувшей сцены
13 фев 2010 :
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GUNS N' ROSES подтвердили свое участие на Sweden Rock
23 янв 2010 :
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GILBY CLARKE будет восстанавливаться дома
13 янв 2010 :
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GILBY CLARKE попал в больницу
12 янв 2010 :
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Slash'y и Axl'y из GUNS N' ROSES "предлагали миллионы" за реюнион
12 дек 2009 :
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GUNS N' ROSES открыли турне в Тайпее
7 дек 2009 :
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Семплы с нового альбома Izzy Stradlin'a
7 окт 2009 :
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GUNS N' ROSES обвиняют в плагиате
11 фев 2009 :
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Последний альбом GUNS N' ROSES получил платину
28 ноя 2008 :
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Успехи GUNS N'ROSES
27 ноя 2008 :
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Китайские власти раскритиковали новый альбом GUNS'N'ROSES
17 ноя 2008 :
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Новая песня GUNS N'ROSES в сети
5 ноя 2008 :
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Новый ролик от GUNS N'ROSES
26 сен 2008 :
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Успехи GUNS 'N' ROSES
1 сен 2008 :
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GUNS N' ROSES: переиздадут "Appetite For Destruction" на виниле
16 июл 2008 :
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Новая песня GUNS N' ROSES появится в видеоигре
21 май 2007 :
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Билеты на мексиканское шоу GUNS N'ROSES полностью распроданы
12 янв 2007 :
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AXL ROSE заканичивает запись вокала для нового альбома GUNS N' ROSES
20 дек 2006 :
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Вышел трибьютный альбом GUNS N' ROSES
30 июн 2006 :
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AXL ROSE угодил за решетку
15 май 2006 :
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Новый гитарист GUNS N’ROSES не сможет выступить в России
14 май 2006 :
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GUNS N' ROSES возвращаются к жизни
3 апр 2006 :
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Скандалы и слухи вокруг GUNS N' ROSES
15 дек 2004 :
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Лучшая двадцатка песен по версии слушателей радиостанции Veronica
22 сен 2002 :
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Фотоколлекция GUNS N' ROSES
20 сен 2002 :
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Новый проект музыкантов GUNS N' ROSES
gogatushka
Konich
Ганзы работают! 29 композиций (3 часа).
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