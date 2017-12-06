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GUNS N' ROSES, METALLICA в списке Forbes GUNS N' ROSES и METALLICA оказались в списке Forbes самых высокооплачиваемых музыкантов. Данные собирались с первого июня 2016 по первое июня 2017 года. Издание собирает доналоговый доход и не включает расходы на агентов, менеджеров и адвокатов, оперируя данными Nielsen SoundScan, Pollstar, the RIAA и информации инсайдеров.



Десятка лучших в 2017 году:



01. Diddy ($130 M)

02. Beyoncé ($105 M)

03. Drake ($94 M)

04. The Weeknd ($92 M)

05. COLDPLAY ($88 M)

06. GUNS N' ROSES ($84 M)

07. Justin Bieber ($83.5 M)

08. Bruce Springsteen ($75 M)

09. Adele ($69 M)

10. METALLICA ($66.5 M)







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