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AXL ROSE считает, что Иванке не место в Белом Доме Лидер GUNS N' ROSES AXL ROSE отреагировал на интервью, данное Иванкой Трамп NBC News, в котором она ответила на вопрос, стоит ли верить женщинам, обвиняющим её отца в сексуальных домогательствах:



«Я думаю, что довольно неприятно задавать подобный вопрос дочери, верит ли она обвинителям своего отца, хотя тот чётко заявляет, что ничего не было. Я не думаю, что этот вопрос уместен для большинства других дочерей.



Я верю своему отцу. Я знаю его. Так что, и я считаю это правильным будучи дочерью, верить своему отцу», — продолжила старший советник Белого Дома, представлявший США на церемонии закрытия Олимпийских Игр.



Axl отреагировал на эти слова и написал в Твиттере:



«Что и правда неприятно, так это то, что Иванка является частью администрации Белого дома».

















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