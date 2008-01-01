2 фев 2017



GUNS N' ROSES собрали в Южной Америке 56 миллионов По сообщению Billboard Boxscore сборы от тринадцати концертов GUNS N' ROSES в Южной Америки составили 56,545 миллиона долларов; на шоу было продано более 565 000 билетов.



На концерты в Буэнос-Айресе четвертого и пятого ноябре было продано 105 000 билетов, выступления в Сан-Паулу одиннадцатого и двенадцатого ноября посетило 93 600 поклонников, а шоу 29 октября в Сантьяго — 62 375 человек.















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