GUNS N' ROSES и HARLEY-DAVIDSON выпускают особую коллекцию В честь успеха тура GUNS N' ROSES HARLEY-DAVIDSON объявили о запуске специальной коллекции "Not In This Lifetime", которая будет доступна с начала августа и создана в сотрудничестве с Bravado International Group, Inc. По словам Mary Kay Lee, главной по продажам в фирме, новая коллекция будет представлена в магазинах лишь ограниченное количество времени.















