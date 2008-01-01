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Гитарист GUNS N' ROSES о новом альбоме Гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus в интервью St. Louis Post-Dispatch рассказал о том, что надеется на запись нового материала:



«Все воодушевлены на этот счёт. На самом деле сейчас внутри команды царит настоящая магия. Ощущение, что это новая команда, лучшая версия группы с момента моего там появления, и мне всё в кайф. Вокруг столько всего интригующего!»



Тур, стартовавший в апреле, уже собрал 230 миллионов и продолжает рост сборов.



«Всё оказалось куда внушительнее, чем я мог даже предположить. Постоянно играть на забитых стадионах — это охренеть как круто. Даже сложно осознать, насколько безумны и ураганны фанаты».



По словам Fortus'a, группа начала «сбор идей для нового альбома».







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