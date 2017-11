10 ноя 2017



GUNS N' ROSES приедут в Россию GUNS N' ROSES опубликовали даты летних европейских выступлений в рамках "Not in This Lifetime":



Jun. 03 - Berlin, Germany - Olympiastadion

Jun. 06 - Odense, Denmark - Dyreskuepladsen

Jun. 09 - Donnington, UK - Download

Jun. 12 - Gelsenkirchen, Germany - Veltins Arena

Jun. 15 - Firenze, Italy - Firenze Rocks

Jun. 18 - Paris, France - Download

Jun. 21 - Dessel, Belgium - Graspop Metal Meeting

Jun. 24 - Mannheim, Germany - Maimarktgelände

Jun. 26 - Bordeaux, France - Matmut Stadium

Jun. 29 - Madrid, Spain - Download

Jul. 01 - Barcelona, Spain - Estadio Olympico

Jul. 04 - Nijmegen, Netherlands - Goffertpark

Jul. 07 - Leipzig, Germany - Festwiese

Jul. 09 - Chorzow, Poland - Stadion Slaski

Jul. 13 - Moscow, Russia - Otkritie Arena

Jul. 16 - Tallinn, Estonia - Tallinn Song Festival Ground

Jul. 19 - Oslo, Norway - Valle Hovin

Jul. 21 - Gothenburg, Sweden - Ullevi Stadium







+3 -7



( 2 )

просмотров: 1541