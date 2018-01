12 янв 2018



Тур GUNS N' ROSES четвертый по успешности По сообщению Billboard, текущий тур GUNS N' ROSES "Not In This Lifetime" набрав 475 миллионов пока занимает четвертую строчку среди самых успешных мировых туров, отодвинув на пятое место турне Roger'a Waters'a "The Wall Live" с 459 миллионами.



Возглавляет список U2 с 736 миллионами за турне "360" (2009-2011), далее идут THE ROLLING STONES с "A Bigger Bang" и 558 миллионами, а тройку замыкают COLDPLAY с "A Head Full Of Dreams" и сборами в 523 миллиона.















