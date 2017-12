сегодня



Дебютный альбом клавишника GUNS N' ROSES выйдет в феврале Клавишник GUNS N' ROSES Dizzy Reed выпустит 16 февраля на Golden Robot Records свой дебютный сольный альбом, получивший название "Rock 'N Roll Ain't Easy". Он будет доступен в цифровом виде, на CD и пурпурном виниле. Сингл "This Don't Look Like Vegas" из этого альбома можно послушать ниже.



Трек-лист:



01. This Don't Look Like Vegas

02. Mother Theresa

03. Cheers 2 R Oblivion

04. Fragile Water

05. Dirty Bomb

06. Mystery In Exile

07. I Celebrate

08. Understanding

09. Crestfallen

10. Forgotten Cases

11. Reparations

12. Rock 'N' Roll Ain't Easy















