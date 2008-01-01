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Видео выступления AXL ROSE с BILLY JOEL Фронтмен GUNS N' ROSES Axl Rose присоединился к Billy Joel'y на концерте в Minneapolis в прошлую пятницу. Музыканты исполнили вместе две песни: кавер на песню AC/DC "Highway To Hell", которую Joel нередко исполняет на концертах, и на композиию Joel'а "Big Shot" на бис. С материалом можно ознакомиться ниже.























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