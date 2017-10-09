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Лидер GUNS N' ROSES критикует вице-президента Лидер GUNS N' ROSES Axl Rose сделал первую за пять месяцев публикацию в Твиттере, раскритиковав действия вице-президента, покинувшего игру между Indianapolis Colts и San Francisco 49ers из-за того, что несколько игроков встали на колени во время исполнения государственного гимна, протестуя таким образом против расовых притеснений.



Позднее Майк Пенс заявил, что хоть и "игроки имеют право на выражение собственного мнения", он не думает, что "будет слишком обратиться к NFL-игрокам, чтобы те уважали гимн и флаг Америки".



Rose присоединился к волне критики тех, кто считал, что Трамп направил вице-президента и вторую леди на игру специально, чтобы те покинули её, если подобные действия игроков повторяться. Репортеры, находившиеся в пуле вице-президента, до события сообщили, что есть большая вероятность, что Пенс покинет игру раньше ее окончания.



Ранее Трамп сказал, что игроки NFL, встающие на колени во время гимна, должны быть уволены и призвал комиссара лиги, Roger'a Goodell'a, упредить подобные действия в будущем.





Thanks WH 4 the $200k Colts game PR stunt. — Axl Rose (@axlrose) October 9, 2017







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