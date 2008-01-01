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ANGUS YOUNG вновь присоединился на сцене к GUNS N' ROSES Гитарист AC/DC Angus Young вновь принял участие в шоу GUNS N' ROSES в Сиднее, на этот раз во время их второго выступления там 11 февраля, опять же исполнив с группой две кавер-версии AC/DC, "Whole Lotta Rosie" и "Riff Raff". Любительская видеозапись доступна к просмотру ниже.























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