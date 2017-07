сегодня



Видео с выступления GUNS N' ROSES 20 июля GUNS N' ROSES отыграли специальное шоу в Apollo Theater для подписчиков SiriusXM:



01. It's So Easy

02. Mr. Brownstone

03. Welcome To The Jungle

04. Chinese Democracy

05. Double Talkin' Jive

06. Better

07. Estranged

08. Live And Let Die

09. Rocket Queen

10. You Could Be Mine

11. Can't Put Your Arms Around A Memory / A New Rose

12. This I Love

13. Civil War

14. Yesterdays

15. Coma

16. Godfather Theme

17. Sweet Child O' Mine

18. My Michelle

19. Whole Lot Of Rosie

20. Wish You Were Here / Layla

21. November Rain

22. Black Hole Sun

23. Only Women Bleed

24. Knockin' On Heaven's Door

25. Nightrain



Encore



26. Sorry

27. Patience

28. The Seeker

29. Paradise City (blindman)



















































