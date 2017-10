сегодня



GUNS N' ROSES добавили еще 50 миллионов По сообщению Billboard Boxscore, GUNS N' ROSES возглавили список самых успешных концертных артистов благодаря летней североамериканской части тура "Not In This Lifetime". Добавив еще 53 миллиона, общие сборы от стартовавшего в апреле 2016 года тура уже превышают триста миллионов.



Самым "доходным" стало выступление тридцатого июля в Миннеаполисе, на котором было собрано 5,5 миллионов, а на само шоу пришло 48 740 человек. В Эдмонтоне сборы составили 4,8 миллиона и 44 393 поклонника.



Ранее Pollstar сообщали, что тур "Not In This Lifetime" является самым успешным мировым турне 2017 года.







+3 -3



( 1 )

просмотров: 805