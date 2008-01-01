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GUNS N' ROSES сыграли кавер-версии GLEN CAMPBELL, JAMES BROWN GUNS N' ROSES на выступлении тридцатого августа исполнили кавер-версии песен Glen Campbell'a "Wichita Lineman" и James'a Brown'a "I Feel Good".



















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