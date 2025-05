сегодня



DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»



DAVID ELLEFSON в интервью The Candid Mic With Fran Strine рассказал о своём последнем периоде в MEGADETH, который начался в 2010 году с тура в честь 20-летия альбома «Rust In Peace» и закончился в 2021 году, когда он был уволен после того, как в соцсетях были опубликованы сообщения интимного характера и откровенные видеозаписи с участием басиста. О своём возвращении в MEGADETH 15 лет назад он поведал:



«Я сказал: "Слушай, я вернусь на месяц. Позвольте мне с вами отыграть этот тур. Посмотрим, как всё пройдёт". И всё прошло хорошо. Раньше я был как совладелец компании. На тот момент я уже не был совладельцем. Я был просто наёмным музыкантом со стороны, что, честно говоря, в тот момент меня вполне устраивало. Я был в курсе, что владелец компании может иметь много привилегий, но я знаю, что владелец бизнеса получает зарплату в последнюю очередь. И если дела пойдут наперекосяк, шоу отменят или еще что-нибудь случится, угадайте что? Теперь вы на крючке по всем счетам. И так было много раз за эти годы. Так что я подумал: "Я попробую... Пусть всё будет просто, пусть всё будет легко". И пока мы ездили по миру, это было здорово. С "Большой четвёркой" [тур с участием METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX] получилось круто, потому что я вернулся в MEGADETH, Joey Belladonna — в ANTHRAX, Dave Lombardo — в SLAYER. Все вернулись домой, и воодушевление в каждой из наших групп по отдельности и во всех вместе было огромным.



С MEGADETH мы прожили ещё 10–11 лет, получили "Грэмми». Так что я ощущаю, что большая часть нашей совместной истории в MEGADETH со мной и Dave'ом должна быть завершена. И если это означает, что мы больше никогда не будем играть вместе — что ж, так тому и быть. Это была хорошая пара глав. А если однажды мы всё-таки соберёмся, что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Но я считаю, что не нужно сидеть и ждать. Нужно просто продолжать работать. Нужно двигаться вперёд. И я, конечно, не останавливался. Я продолжал идти вперёд».



Когда ведущий предположил, что сейчас он загружен работой больше, чем когда-либо, David ответил:



«Да. И я чувствую себя легче, если честно. Я просыпаюсь, и каждый день задумываюсь: "Хорошо. Что мы будем делать сегодня?"»



На вопрос, общался ли он с Mustaine после его увольнения из MEGADETH в мае 2021 года, David ответил:



«Нет. Мы не сказали друг другу ни слова. Да и не зачем. После всего произошедшего? Нет, я не хочу быть его другом. Я буду жить дальше.



Конец этой дружбы намечался давно. Это началось в 2018 году... Были некоторые вещи, которые меня просто бесили, и я открыто говорил об этом. Я отстаивал то, что считал правильным. И, конечно, это было воспринято в штыки... Речь шла о сочинении следующего альбома, на создание которого ушло пять лет. И каждый раз, когда я пытался что-то сочинить и записать, это отвергалось. Мне показалось, что дело в личном отношении. В какой-то момент я сказал: "Слушай, чувак, если ты не хочешь, чтобы я был в группе, ну и чёрт с ним. Я буду жить дальше". Так что я думаю, что нужно было сделать то, что нужно, и что случилось, то случилось. А потом настал момент, когда всё было уничтожено и сошло на нет.



Когда мы впервые разошлись в начале 2000-х, нам с Dave'ом пришлось улаживать юридические вопросы, потому что мы были связаны юридическими обязательствами — мы были владельцами бизнеса и корпорации. Так что это не редкость. И многое из этого было сделано для того, чтобы я мог получать деньги напрямую из всех источников, чтобы мои деньги не проходили через MEGADETH. Чтобы я мог получать деньги напрямую от Capitol, Warner Brothers и всех остальных. Так что стоило пройти через этот процесс, каким бы неприятным он ни был. Но поскольку мы всё уладили, это позволило мне впоследствии вернуться и пройти через всё это снова. Вот почему я не стал драться с ним и не наговорил кучу гадостей. Я подумал: "Ладно, если мы не можем ужиться вместе, надо просто двигаться дальше".



Я из тех, кто не отвергает возможности. Я не захлопываю двери перед людьми и не говорю: "Пошёл ты. Вот и всё. Ты больше никогда не будешь работать в этом городе". Потому что в такие моменты все на взводе. Нужно двигаться дальше.

Я не думал, что вернусь в MEGADETH в 2010 году, и вдруг это произошло. Я был в центре внимания, и всё получилось отлично. Это было славно, это было грандиозно, и мы добились многого вместе. Но суть этой группы не в том, чтобы просто существовать...



Люди всегда говорят о 1990-х, об эпохе "Rust In Peace", когда мы были очень популярной группой. Мы работали вместе, мы сражались вместе, мы побеждали вместе. Мы преодолевали горы и выигрывали битвы вместе. Теперь подобного нет. Это шоу Dave'a, и всё всех устраивает. И, как вы видите, у меня есть много других занятий в жизни, и много того, что я хочу сделать. И я всегда стараюсь всё делать так, чтобы это хорошо отражалось на MEGADETH, а не мешало группе. Зачем мешать тому, что я создал? Это всё равно что гадить на свою собственную работу. Так что нужно относиться к этому с большим уважением, высоко ценить и отпустить ситуацию, потому что мы действительно создали несколько отличных альбомов вместе. Таким образом вы не запятнаете своё прошлое и свою работу. Зачем ссориться с самим собой?»







+1 -0



( 2 ) просмотров: 154