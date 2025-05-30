DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

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США
7 фев 2024 :
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DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу
30 янв 2024 :
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DAVID ELLEFSON о том самом видео
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DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»
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DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»
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DAVID ELLEFSON снимется в кино
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DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»
6 дек 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»
20 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
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DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»
14 ноя 2023 :
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DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA
23 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами
21 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
19 окт 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
29 авг 2023 :
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DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
23 авг 2023 :
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Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?
11 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
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DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
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JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
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GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
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DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
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DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
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DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
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Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
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DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
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Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
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ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
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DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
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Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
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Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
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DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
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DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
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Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
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DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
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Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
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Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
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DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
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Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
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Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
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Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
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Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
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Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
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DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
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Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
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DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
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Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
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DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
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BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
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Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
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DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
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K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
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Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
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Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
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Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
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DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
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12 май 2021 :
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10 май 2021 :
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Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
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Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
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DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
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Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
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DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
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Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
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DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
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Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
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Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
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DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
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Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
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Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
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DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
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Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
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Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
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Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
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Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
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Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
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Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
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DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
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DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
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DAVID ELLEFSON представил новый сингл
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DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»
DAVID ELLEFSON в интервью The Candid Mic With Fran Strine рассказал о своём последнем периоде в MEGADETH, который начался в 2010 году с тура в честь 20-летия альбома «Rust In Peace» и закончился в 2021 году, когда он был уволен после того, как в соцсетях были опубликованы сообщения интимного характера и откровенные видеозаписи с участием басиста. О своём возвращении в MEGADETH 15 лет назад он поведал:
«Я сказал: "Слушай, я вернусь на месяц. Позвольте мне с вами отыграть этот тур. Посмотрим, как всё пройдёт". И всё прошло хорошо. Раньше я был как совладелец компании. На тот момент я уже не был совладельцем. Я был просто наёмным музыкантом со стороны, что, честно говоря, в тот момент меня вполне устраивало. Я был в курсе, что владелец компании может иметь много привилегий, но я знаю, что владелец бизнеса получает зарплату в последнюю очередь. И если дела пойдут наперекосяк, шоу отменят или еще что-нибудь случится, угадайте что? Теперь вы на крючке по всем счетам. И так было много раз за эти годы. Так что я подумал: "Я попробую... Пусть всё будет просто, пусть всё будет легко". И пока мы ездили по миру, это было здорово. С "Большой четвёркой" [тур с участием METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ANTHRAX] получилось круто, потому что я вернулся в MEGADETH, Joey Belladonna — в ANTHRAX, Dave Lombardo — в SLAYER. Все вернулись домой, и воодушевление в каждой из наших групп по отдельности и во всех вместе было огромным.
С MEGADETH мы прожили ещё 10–11 лет, получили "Грэмми». Так что я ощущаю, что большая часть нашей совместной истории в MEGADETH со мной и Dave'ом должна быть завершена. И если это означает, что мы больше никогда не будем играть вместе — что ж, так тому и быть. Это была хорошая пара глав. А если однажды мы всё-таки соберёмся, что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Но я считаю, что не нужно сидеть и ждать. Нужно просто продолжать работать. Нужно двигаться вперёд. И я, конечно, не останавливался. Я продолжал идти вперёд».
Когда ведущий предположил, что сейчас он загружен работой больше, чем когда-либо, David ответил:
«Да. И я чувствую себя легче, если честно. Я просыпаюсь, и каждый день задумываюсь: "Хорошо. Что мы будем делать сегодня?"»
На вопрос, общался ли он с Mustaine после его увольнения из MEGADETH в мае 2021 года, David ответил:
«Нет. Мы не сказали друг другу ни слова. Да и не зачем. После всего произошедшего? Нет, я не хочу быть его другом. Я буду жить дальше.
Конец этой дружбы намечался давно. Это началось в 2018 году... Были некоторые вещи, которые меня просто бесили, и я открыто говорил об этом. Я отстаивал то, что считал правильным. И, конечно, это было воспринято в штыки... Речь шла о сочинении следующего альбома, на создание которого ушло пять лет. И каждый раз, когда я пытался что-то сочинить и записать, это отвергалось. Мне показалось, что дело в личном отношении. В какой-то момент я сказал: "Слушай, чувак, если ты не хочешь, чтобы я был в группе, ну и чёрт с ним. Я буду жить дальше". Так что я думаю, что нужно было сделать то, что нужно, и что случилось, то случилось. А потом настал момент, когда всё было уничтожено и сошло на нет.
Когда мы впервые разошлись в начале 2000-х, нам с Dave'ом пришлось улаживать юридические вопросы, потому что мы были связаны юридическими обязательствами — мы были владельцами бизнеса и корпорации. Так что это не редкость. И многое из этого было сделано для того, чтобы я мог получать деньги напрямую из всех источников, чтобы мои деньги не проходили через MEGADETH. Чтобы я мог получать деньги напрямую от Capitol, Warner Brothers и всех остальных. Так что стоило пройти через этот процесс, каким бы неприятным он ни был. Но поскольку мы всё уладили, это позволило мне впоследствии вернуться и пройти через всё это снова. Вот почему я не стал драться с ним и не наговорил кучу гадостей. Я подумал: "Ладно, если мы не можем ужиться вместе, надо просто двигаться дальше".
Я из тех, кто не отвергает возможности. Я не захлопываю двери перед людьми и не говорю: "Пошёл ты. Вот и всё. Ты больше никогда не будешь работать в этом городе". Потому что в такие моменты все на взводе. Нужно двигаться дальше.
Я не думал, что вернусь в MEGADETH в 2010 году, и вдруг это произошло. Я был в центре внимания, и всё получилось отлично. Это было славно, это было грандиозно, и мы добились многого вместе. Но суть этой группы не в том, чтобы просто существовать...
Люди всегда говорят о 1990-х, об эпохе "Rust In Peace", когда мы были очень популярной группой. Мы работали вместе, мы сражались вместе, мы побеждали вместе. Мы преодолевали горы и выигрывали битвы вместе. Теперь подобного нет. Это шоу Dave'a, и всё всех устраивает. И, как вы видите, у меня есть много других занятий в жизни, и много того, что я хочу сделать. И я всегда стараюсь всё делать так, чтобы это хорошо отражалось на MEGADETH, а не мешало группе. Зачем мешать тому, что я создал? Это всё равно что гадить на свою собственную работу. Так что нужно относиться к этому с большим уважением, высоко ценить и отпустить ситуацию, потому что мы действительно создали несколько отличных альбомов вместе. Таким образом вы не запятнаете своё прошлое и свою работу. Зачем ссориться с самим собой?»
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