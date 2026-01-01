сегодня



DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH



DAVID ELLEFSON анонсировал новый этап тура "Bass Warrior", в рамках которого он обещает целиком исполнять альбом MEGADETH "Countdown To Extinction":



«Bass Warrior стал ежегодным праздником для моих поклонников по всей Европе. В этом году я очень рад полностью исполнить альбом "Countdown To Extinction" во время тура. Это всегда был один из моих любимых альбомов в дискографии, и я с нетерпением жду возможности отпраздновать эти песни со своими поклонниками в мартовском туре!»:



March 12 - Kill Joy - Rome (Italy)

March 13 - Pocoloco - Paganica (Italy)

March 17 - Spazio Artis - Legnago (Italy)

March 18 - Reigen Live - Vienna (Austria)

March 19 - Bounty Rock - Olomouc (Czech)

March 20 - Kino Klub - Svatoborice (Czech)

March 21 - Rc Mlyn - Vrutky (slovakia)

March 23 - Muzeum - Bratislava (slovakia)

March 24 - Bergkeller - Reichenbach (Germany)

March 25 - Sounddog - Breda (Netherlands)

March 26 - De Kaller - Zutendaal (Belgium)

March 28 - Manoir Pub - St Maurice (Switzerland)

March 29 - Rock N Roll - Rho/Milan (Italy)











