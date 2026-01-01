Arts
26 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH

22 янв 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире

22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS
DAVID ELLEFSON обещает сыграть альбом MEGADETH



DAVID ELLEFSON анонсировал новый этап тура "Bass Warrior", в рамках которого он обещает целиком исполнять альбом MEGADETH "Countdown To Extinction":

«Bass Warrior стал ежегодным праздником для моих поклонников по всей Европе. В этом году я очень рад полностью исполнить альбом "Countdown To Extinction" во время тура. Это всегда был один из моих любимых альбомов в дискографии, и я с нетерпением жду возможности отпраздновать эти песни со своими поклонниками в мартовском туре!»:

March 12 - Kill Joy - Rome (Italy)
March 13 - Pocoloco - Paganica (Italy)
March 17 - Spazio Artis - Legnago (Italy)
March 18 - Reigen Live - Vienna (Austria)
March 19 - Bounty Rock - Olomouc (Czech)
March 20 - Kino Klub - Svatoborice (Czech)
March 21 - Rc Mlyn - Vrutky (slovakia)
March 23 - Muzeum - Bratislava (slovakia)
March 24 - Bergkeller - Reichenbach (Germany)
March 25 - Sounddog - Breda (Netherlands)
March 26 - De Kaller - Zutendaal (Belgium)
March 28 - Manoir Pub - St Maurice (Switzerland)
March 29 - Rock N Roll - Rho/Milan (Italy)






просмотров: 63

