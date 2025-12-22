Arts
Новости
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 29
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
22 дек 2025 : 		 Видео с выступления DAVID ELLEFSON

3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»
Видео с выступления DAVID ELLEFSON



Видео с выступления DAVID ELLEFSON, которое состоялось пятого декабря в Music Factory, Cremona, Italy, в рамках "Bass Warrior Tour", доступно для просмотра ниже.






22 дек 2025
olly71
Мог бы быть поющим бассистом вполне . Ну есть же вполне нормальный голос . Многие профессиональные вокалисты поют более противно.
просмотров: 133

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
