*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 29
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
19 май 2026 : 		 Вокалистка HALESTORM очень рада туру с BABYMETAL

24 апр 2026 : 		 Студийное видео HALESTORM

18 апр 2026 : 		 Как HALESTORM перестали быть христианской группой

6 апр 2026 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Выходя на сцену, я пою так, как будто это мой последний концерт в жизни!»

19 мар 2026 : 		 Вокалистка HALESTORM об отношениях с коллегой по группе

17 мар 2026 : 		 Гитарист HALESTORM: «Всем настоятельно рекомендую вступить в группу — это круто!»

3 мар 2026 : 		 AREJAY HALE о том, почему у HALESTORM нет подкладок

28 фев 2026 : 		 Какие перемены ожидает в ближайшие годы вокалистка HALESTORM?

18 янв 2026 : 		 Барабанщик HALESTORM о выступлениях с IRON MAIDEN

30 дек 2025 : 		 Почему HALESTORM так долго вместе?

25 ноя 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

2 окт 2025 : 		 Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : 		 HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : 		 HALESTORM выпустят сингл в апреле
LZZY HALE в недавнем интервью поговорила о будущих североамериканских гастролях с BABYMETAL, которые стартуют в начале сентября:

«Честно говоря, я в восторге от этой идеи, потому что она немного нестандартная. А мы являемся фанатами BABYMETAL уже — боже мой — чуть больше 10 лет. Черт, я даже не помню, какой альбом мы тогда записывали, но они как раз начинали пробиваться на сцену, и несколько моих друзей в конце концов усадили меня и сказали: « Ты должна послушать группу BABYMETAL. Это просто невероятно». Так что то, что это сработало и у нас появилась такая возможность, действительно очень воодушевляет нас, потому что одно из наших любимых занятий — это... Я предполагаю, что будет, по крайней мере, приличная доля фанатов BABYMETAL, которые на самом деле еще не видели концерт HALESTORM. Так что я с нетерпением жду такого знакомства, типа: «Эй, как дела? Вот кто мы такие». [Смеется] Это будет потрясающе. И сочетание двух наших аудиторий, я полагаю, будет... Я уверена, что они отлично поладят. А для меня чем страннее, тем лучше. Вперед! Это всегда лучшие решения, потому что есть некий элемент из серии: «Я не знаю, как и что будет», и именно это меня заводит!»

Что касается планов HALESTORM после тура с BABYMETAL и того, будет ли больше концертов или студийной работы, она сказала:

«Понемногу всего. У нас был чертовски крутой год в прошлом году. Мы были в туре практически без перерыва с мая до Рождества. Так что в этом году мы проводим немного времени дома, стараясь, чтобы все вспомнили, как выглядят их дома, их жены и [смеется]... и дети. Но кроме этого, да, у нас будет несколько разовых концертов. Мы снова едем в Европу, будем играть на Download [фестивале в Великобритании], а потом, собственно, Joe и я впервые дадим там несколько акустических концертов, очень похожих на то, что вы видели в Grammy Museum [в Лос-Анджелесе в начале марта], но теперь мы дадим возможность почувствовать это и европейцам. И, да, мы продолжаем сочинять и творить. У нас есть студия в подвале, так что мы тоже собираемся этим воспользоваться».




