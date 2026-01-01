Вокалистка HALESTORM очень рада туру с BABYMETAL



LZZY HALE в недавнем интервью поговорила о будущих североамериканских гастролях с BABYMETAL, которые стартуют в начале сентября:



«Честно говоря, я в восторге от этой идеи, потому что она немного нестандартная. А мы являемся фанатами BABYMETAL уже — боже мой — чуть больше 10 лет. Черт, я даже не помню, какой альбом мы тогда записывали, но они как раз начинали пробиваться на сцену, и несколько моих друзей в конце концов усадили меня и сказали: « Ты должна послушать группу BABYMETAL. Это просто невероятно». Так что то, что это сработало и у нас появилась такая возможность, действительно очень воодушевляет нас, потому что одно из наших любимых занятий — это... Я предполагаю, что будет, по крайней мере, приличная доля фанатов BABYMETAL, которые на самом деле еще не видели концерт HALESTORM. Так что я с нетерпением жду такого знакомства, типа: «Эй, как дела? Вот кто мы такие». [Смеется] Это будет потрясающе. И сочетание двух наших аудиторий, я полагаю, будет... Я уверена, что они отлично поладят. А для меня чем страннее, тем лучше. Вперед! Это всегда лучшие решения, потому что есть некий элемент из серии: «Я не знаю, как и что будет», и именно это меня заводит!»



Что касается планов HALESTORM после тура с BABYMETAL и того, будет ли больше концертов или студийной работы, она сказала:



«Понемногу всего. У нас был чертовски крутой год в прошлом году. Мы были в туре практически без перерыва с мая до Рождества. Так что в этом году мы проводим немного времени дома, стараясь, чтобы все вспомнили, как выглядят их дома, их жены и [смеется]... и дети. Но кроме этого, да, у нас будет несколько разовых концертов. Мы снова едем в Европу, будем играть на Download [фестивале в Великобритании], а потом, собственно, Joe и я впервые дадим там несколько акустических концертов, очень похожих на то, что вы видели в Grammy Museum [в Лос-Анджелесе в начале марта], но теперь мы дадим возможность почувствовать это и европейцам. И, да, мы продолжаем сочинять и творить. У нас есть студия в подвале, так что мы тоже собираемся этим воспользоваться».







