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Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»



У Lzzy Hale в недавнем интервью спросили, как поменялась ее вокальная техника за карьеру:



«Довольно сильно. И это началось, наверное, около двух лет назад, после чего я с гордостью могу сказать, что больше почти не занимаюсь разминкой. В детстве это была очень важная часть моих тренировок. Я ведь очень рано начала петь - наверное, когда мне было лет девять или десять, я впервые открыла в себе голос. В то время мы жили в бревенчатой хижине в лесу вдоль Аппалачской тропы, и я была очень застенчивым ребенком. Мне не хватало смелости петь перед родителями, братом или кем-то еще, поэтому я убегала в лес. Я залезала на свое любимое дерево кизил и пела в лесу. Я пугала белок, а потом притворялась, что листья — это зрители и хлопают мне. Но когда мне было 16, я начал брать уроки вокала у человека по имени Стив Уайтмен, который в 80-х годах играл в группе KIX. Он научил меня, как разогреваться, где находятся все мои резонансные зоны, многим техническим вещам, всем инструментам, которые я использую сегодня. Тогда, в подростковом и 20+ возрасте, я каждый раз, когда выходила на сцену, разогревалась, наверное, от 30 минут до часа. И это продолжалось до тридцати лет. Но кое-что произошло, когда мне исполнилось 40. Я занимаюсь этим так долго — 28 лет в HALESTORM по состоянию на 9 августа этого года — поэтому я занимаюсь этим так долго, как будто мое тело уже знает, как включаться в работу. Я точно знаю, как мое тело чувствует себя каждый день. Поэтому каждый день вы как бы проводите инвентаризацию. И если я не простужаюсь или что-то в этом роде, я уже почти готова ко всему. И я пою с большой легкостью. Для меня это все равно что дышать или вести приятную беседу.



Я не говорю об этом с позиции самолюбования; это то, чем я сама себя удивила за последние полтора года, и я очень горжусь тем, что нахожусь в категории, до которой никогда не дотягивала, тогда как об этом мне говорили многие мои кумиры, когда я спрашивала у них совета по поводу вокала. Например, когда я разговаривал с Ронни Джеймсом Дио в 2009 году, когда мы выступали перед HEAVEN & HELL, он пощипал меня за щеки, а потом сказал: "О, у тебя получится, малыш. У тебя есть голос". А я ему: "О боже. Спасибо". И он рассказал мне о том, что каждый певец проходит через несколько этапов, и если я не испорчу все наркотиками и алкоголем [смеется], то наконец-то доберусь до главного. Так что я очень горжусь этим. И никогда не знаешь - все может измениться, и мне, возможно, придется снова пройти через тренировки, и это прекрасно. Я нашла все свои старые кассеты, на которых были записаны мои старые уроки вокала. Мы записывали каждый урок вокала. Так что несколько лет назад я прошла через свой собственный маленький «буткемп», вернувшись к началу своего обучения. И я думаю, что это очень помогло. Но у меня действительно прекрасный фундамент. В принципе, каждый вечер, выходя на сцену, я преодолеваю эту стену страха, потому что страх здесь ни при чем. Вы не можете воздвигать такую стену, иначе вы никогда не достигнете волшебства. И я позволяю своему телу и духу делать всю остальную работу. И это замечательно, что сейчас, выходя на сцену, я могу сказать, что полностью нахожусь в настоящем!»







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