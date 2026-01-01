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*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 36
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Halestorm

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Вокалистка HALESTROM: «SEBASTIAN BACH оценил мою работу в SKID ROW»



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Lzzy Hale в рамках выступления 14 июня перед стартом кавер-версии SKID ROW "I Remember You" обратилась к зрителям и рассказала о том, как сама выступала с группой:

«Это было потрясающе. Это было так здорово. Я воплотила в жизнь свою подростковую фантазию.

В 90-е я была той еще оторвой. Я слушала SKID ROW, ALICE COOPER и DIO. Да, у других девчонок такого не было. Мои друзья спрашивали: "Alice Cooper, кто она такая?" Но как бы то ни было, ребята из SKID ROW пригласили меня присоединиться к их группе. У них были какие-то перерывы между турами. И это было так замечательно, потому что к нам приходили поклонники HALESTORM и приводили с собой своих отцов. Так что это было похоже на свидание отца с сыном и дочери, и это было просто потрясающе».

Говоря о продолжающейся вражде между Bach'ом и некоторыми другими участниками классического состава SKID ROW, Lzzy сказал:

«Я знаю, что кое-что есть...… Я не уловила разницы между тем, что происходит с Sebastian'ом, и тем, что происходит с остальными ребятами. Я очень хорошо знаю Sebastian'a. Он всегда был добр ко мне. И самое приятное, что после того, как все это произошло, я поговорил с женой Даймбэга Даррелла [Ритой Хейни]. И она такая: "Эй, мы всю ночь не спали с Sebastian'ом, смотрели видео SKID ROW, где ты поешь с ними". Я такая: "О-о-о! Что он сказал?" И, судя по всему, он смотрит на Риту и думает: "Чувак, я ненавижу этих парней, но она чертовски крутая". Я такая: "О, крутяк!"»

Возвращаясь к выступлениям со SKID ROW, Lzzy добавил:

«Нет, это просто фантастика. Так странно смотреть музыкальные клипы тех времен, когда они были в моде… А потом оказаться с ними на одной сцене и исполнять эти же самые песни. А они же писались под мужской вокал. Но они просто потрясающие. И сейчас мы хотим исполнить одну из них для вас».

После завершения четырех концертов SKID ROW более двух лет назад Hale, которая почти три десятилетия возглавляет своей группой HALESTORM, обратилась в социальные сети, чтобы поблагодарить SKID ROW за предоставленную возможность и выразить надежду когда-нибудь присоединиться к ним на сцене.




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