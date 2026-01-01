22 июл 2026



Кавер-версия хита Оззи Осборна от HALESTORM



HALESTORM почтили память Оззи Осборна разместив концертное видео на композицию Perry Mason, съемки которого проходили 23 ноября 2025 года в Бирмингеме. www.halestormrocks.com







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