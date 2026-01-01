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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Halestorm

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22 июл 2026 : 		 Кавер-версия хита Оззи Осборна от HALESTORM

4 июл 2026 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Волнуюсь ли я перед выходом на сцену?»

24 июн 2026 : 		 Гитарист HALESTORM об отношениях с вокалисткой

18 июн 2026 : 		 Вокалистка HALESTROM: «SEBASTIAN BACH оценил мою работу в SKID ROW»

27 май 2026 : 		 HALESTORM исполнили песню Fleetwood Mac

19 май 2026 : 		 Вокалистка HALESTORM очень рада туру с BABYMETAL

24 апр 2026 : 		 Студийное видео HALESTORM

18 апр 2026 : 		 Как HALESTORM перестали быть христианской группой

6 апр 2026 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Выходя на сцену, я пою так, как будто это мой последний концерт в жизни!»

19 мар 2026 : 		 Вокалистка HALESTORM об отношениях с коллегой по группе

17 мар 2026 : 		 Гитарист HALESTORM: «Всем настоятельно рекомендую вступить в группу — это круто!»

3 мар 2026 : 		 AREJAY HALE о том, почему у HALESTORM нет подкладок

28 фев 2026 : 		 Какие перемены ожидает в ближайшие годы вокалистка HALESTORM?

18 янв 2026 : 		 Барабанщик HALESTORM о выступлениях с IRON MAIDEN

30 дек 2025 : 		 Почему HALESTORM так долго вместе?

25 ноя 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

2 окт 2025 : 		 Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?
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|||| 22 июл 2026

Кавер-версия хита Оззи Осборна от HALESTORM



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HALESTORM почтили память Оззи Осборна разместив концертное видео на композицию Perry Mason, съемки которого проходили 23 ноября 2025 года в Бирмингеме.




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