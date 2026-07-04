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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM: «Волнуюсь ли я перед выходом на сцену?»



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LZZY HALE в недавнем интервью призналась, что даже после многих лет выступлений ей по-прежнему приходится справляться с волнением перед выходом на сцену.

«Конечно. У нас даже есть свои приемы, которыми пользуются все четверо участников коллектива. Это прозвучит смешно, но если кто-то не чувствует нужного настроя, мы буквально начинаем бегать на месте и орать во всю глотку — или делаем что-то еще в этом духе, чтобы завестись».

При этом, по словам Lzzy, нынешнее волнение сильно отличается от того, что она испытывала в юности.

«Если говорить о страхе сцены или нервозности, сейчас это совсем не то, что было, когда я была подростком. Тогда мне пришлось очень много работать над собой, чтобы научиться смотреть людям в глаза и быть открытой на сцене. Я называю себя исправившейся интроверткой. Во многом именно эта команда помогла мне измениться.

Но и сейчас есть особое ощущение. Примерно за 15 минут до выхода на сцену у меня словно включается внутренний обратный отсчет. Я уже не могу спокойно сидеть на месте, начинаю ходить туда-сюда. Теперь я называю это "прекрасной паникой". И мне нравится это чувство, потому что оно уже не связано со страхом или мыслью: "Я не справлюсь". Скорее это похоже на то, как организм готовится прыгнуть с самолета с парашютом или броситься со скалы.

У нас даже есть такая шутка. За пару концертов до выступления на британском фестивале Download я повернулась к нашему басисту и спросила: "Ну что, готов?" А он ответил: "Не переживай, я уложил твой парашют. Всё в порядке... Наверное". [Смеется.] Вот так мы и выходим на сцену каждый вечер. Ведь случиться может абсолютно всё».

Lzzy добавила, что именно эта непредсказуемость делает живые выступления такими захватывающими.

«Мне кажется, именно это и есть главная прелесть концертов. Чтобы оставаться в моменте, ты просто обязан жить здесь и сейчас. Если какой-то момент уже прошел, нельзя продолжать думать: "Ой, я, наверное, сфальшивила" или "Наверное, тут ошиблась". Нужно постоянно находиться в настоящем. В обычной жизни такое удается очень редко.

Думаю, именно поэтому мы так зависим от концертов. Это невероятное ощущение, когда понимаешь: "Ну всё, поехали. Сейчас действительно может произойти что угодно". И дальше всё зависит от того, насколько внимательно мы слушаем друг друга и насколько хорошо подготовились. Запомнили ли мы тот новый фрагмент, который придумали всего пару дней назад? Сработает ли он? Понравится ли публике? Это потрясающе. Именно в этом, по-моему, и заключается красота живой музыки».

В завершение Hale вновь затронула тему использования фонограмм и заранее записанных треков:

«Я часто говорю о том, что мы не используем подкладки. И хочу сразу уточнить: я не осуждаю тех, кто ими пользуется. Это личный выбор каждого.

Но для меня, если бы мы начали играть под них, живые выступления стали бы гораздо менее интересными. Вместо ощущения: "Что сейчас произойдет?" всё свелось бы к мыслям вроде: "Так, мы правильно танцуем? Я правильно изображаю, что пою?" А мне кажется, что из меня получился бы ужасный мастер липсинка». [смеется]




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4 июл 2026
Altair21
Первые два альбома на ура зашли, а потом чё-то хуита какая-то началась
просмотров: 125

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