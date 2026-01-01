Arts
Новости
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 24
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
*

Halestorm

*



18 янв 2026 : 		 Барабанщик HALESTORM о выступлениях с IRON MAIDEN

30 дек 2025 : 		 Почему HALESTORM так долго вместе?

25 ноя 2025 : 		 Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

2 окт 2025 : 		 Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : 		 Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : 		 Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : 		 Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : 		 Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : 		 HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : 		 Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : 		 HALESTORM выпустят сингл в апреле

11 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

21 мар 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM работает над книгой

11 янв 2025 : 		 Участники HALESTORM открыли тур

30 дек 2024 : 		 Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : 		 Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM

17 ноя 2024 : 		 Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : 		 AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM

30 сен 2024 : 		 У HALESTORM готово 70–80 % альбома
Барабанщик HALESTORM о выступлениях с IRON MAIDEN



AREJAY HALE в недавнем интервью рассказал о выступлениях перед IRON MAIDEN в мае/июне прошлого года:

«Это было безумие. [смеется] В итоге это был реально для нас отличный тур. Я не знал, чего ожидать, потому что часто бывает, что ты гастролируешь с такой старой группой, как эта… Я слышал термин "гастроли на беговой дорожке", когда вроде бы все в порядке, здорово выступать на разогреве у такой мощной группы, но на самом деле у тебя не появляется новых поклонников, потому что они приходят просто посмотреть на основную группу, и им на самом деле наплевать на выступления разогрева. Но мы были приятно удивлены тем, что многие люди, пришедшие на концерты IRON MAIDEN, были очень восприимчивы к нам. И многие из них, даже во время нашего тура [в качестве хэдлайнеров по Великобритании в ноябре 2025 года], приходили на наши встречи и говорили: "Я никогда не слышал о вас, ребята, пока не увидел, как вы выступаете на разогреве у IRON MAIDEN". Мы, типа, да, черт возьми, мы смогли украсть какое-то количество фанатов! И я полагаю, это все потому, что, особенно в Европе, их рассматривают как образ жизни.

Вы приезжаете в европейские города в выходные дни, а затем заходите в магазины, может быть, вы просто прогуливаетесь по торговому центру или еще где-нибудь, и вы повсюду увидите футболки IRON MAIDEN. И мне кажется, что в США все по-другому. В США на них, вероятно, смотрят как на старомодную группу. Но в Европе они все еще очень актуальны. И их аудитория была очень обширной по возрастному диапазону. Было здорово видеть, как более взрослые фанаты приходят на концерты и им это нравится, но ведь были также дети, подростки и все такое прочее. И даже ребята из IRON MAIDEN были немного удивлены, что мы понравились их фанатам, потому что они очень преданы IRON MAIDEN. Играть на разогреве у такой группы — непростая задача, но на самом деле все получилось очень хорошо. Я был очень, очень приятно удивлен тем, насколько хорошо прошел этот тур!»




