Барабанщик HALESTORM о выступлениях с IRON MAIDEN



AREJAY HALE в недавнем интервью рассказал о выступлениях перед IRON MAIDEN в мае/июне прошлого года:



«Это было безумие. [смеется] В итоге это был реально для нас отличный тур. Я не знал, чего ожидать, потому что часто бывает, что ты гастролируешь с такой старой группой, как эта… Я слышал термин "гастроли на беговой дорожке", когда вроде бы все в порядке, здорово выступать на разогреве у такой мощной группы, но на самом деле у тебя не появляется новых поклонников, потому что они приходят просто посмотреть на основную группу, и им на самом деле наплевать на выступления разогрева. Но мы были приятно удивлены тем, что многие люди, пришедшие на концерты IRON MAIDEN, были очень восприимчивы к нам. И многие из них, даже во время нашего тура [в качестве хэдлайнеров по Великобритании в ноябре 2025 года], приходили на наши встречи и говорили: "Я никогда не слышал о вас, ребята, пока не увидел, как вы выступаете на разогреве у IRON MAIDEN". Мы, типа, да, черт возьми, мы смогли украсть какое-то количество фанатов! И я полагаю, это все потому, что, особенно в Европе, их рассматривают как образ жизни.



Вы приезжаете в европейские города в выходные дни, а затем заходите в магазины, может быть, вы просто прогуливаетесь по торговому центру или еще где-нибудь, и вы повсюду увидите футболки IRON MAIDEN. И мне кажется, что в США все по-другому. В США на них, вероятно, смотрят как на старомодную группу. Но в Европе они все еще очень актуальны. И их аудитория была очень обширной по возрастному диапазону. Было здорово видеть, как более взрослые фанаты приходят на концерты и им это нравится, но ведь были также дети, подростки и все такое прочее. И даже ребята из IRON MAIDEN были немного удивлены, что мы понравились их фанатам, потому что они очень преданы IRON MAIDEN. Играть на разогреве у такой группы — непростая задача, но на самом деле все получилось очень хорошо. Я был очень, очень приятно удивлен тем, насколько хорошо прошел этот тур!»







