сегодня



Вокалистка HALESTORM об отношениях с коллегой по группе



Пятого марта участники HALESTORM Lzzy Hale и Joe Hottinger посетили Grammy Museum в Лос-Анджелесе, где поговорили с поклонниками и отыграли небольшой акустический сет. В частности перед исполнением композиции "The Silence", Lzzy обратилась к зрителям:



« Просто хочу еще раз напомнить тем из вас, кто только что познакомился с нами, я знаю, что у нас много разных тенденций и всего остального, но мы с Joe вместе, и мы вместе уже 22 года.



Как сказал Joe ранее вечером, когда мы познакомились, мы никогда не встречали никого, похожего друг на друга. На самом деле хочется сидеть до четырех утра и воплощать наши мечты в реальность. И вот мы все время тусовались вместе, и я такая: "Чувак, это отстой, что ты в группе". Это большое "нет-нет". Как сказал Joe, вы же не хотите закончить как FLEETWOOD MAC (намекая на то, что отношения в FLEETWOOD MAC были, как известно, нестабильными, характеризовавшимися одновременными расставаниями и романами между участниками группы). То, что вы хотите сделать, — это вариант Пэт Бенатар и Нил Хиральдо, которые женаты и выступают и записываются вместе более четырех десятилетий. Но вы не можете предугадать наперед. Так что у нас были очень взрослые разговоры, типа: "Ну, если бы мы..." Потому что мы флиртовали очень по-детски. Мы флиртовали, но делали вид, что это не так.… Но в итоге мы приняли решение: "Если мы не попробуем, то тоже можем что-то упустить". Потому что за последние 22 года я скажу вам, что нет ничего лучше, чем испытать все это впервые и преследовать свою мечту, делая то, что ты любишь с тем, кого любишь».











+1 -0



просмотров: 174

