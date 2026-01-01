сегодня



Гитарист HALESTORM об отношениях с вокалисткой



JOE HOTTINGER в недавнем интервью прокомментировал слова Lzzy Hale о романтических отношениях, продолжающихся уже более двух десятилетий:



«Большинство людей [уже] знали [об этом]. Мы об этом и не особо задумывались».



На вопрос, каковы его "советы и хитрости" для того, чтобы "быть парой в группе", он ответил:



«Это забавно. Палка о двух концах, потому что ты часто ездишь в турне с группой и либо оставляешь жену дома, либо твоя девушка везде с тобой и все делает сама. Но, к счастью, мы любим одно и то же. Мы любим рок-концерты. Мы любим музыку. Мы любим гитары. В итоге получается, что все, что мне нравится делать, нравится и ей, и наоборот.



Я не знаю, в чем тут секрет. Единственное, что мы делаем, — это общаемся, а мы очень хорошие коммуникаторы. Я считаю, что это работает, и не имеет значения, состоишь ты в группе или нет, но это, типа, убийственно честно, а для меня это язык любви — быть смертельно честным. Потому что, если я чувствую что-то странное, просто скажи это. Типа: "Вот что я чувствую. Теперь ты знаешь. Делай с этим, что хочешь. И теперь я свободен". Так что, может быть, в этом все и дело. Ты просто общаешься».







+0 -0



просмотров: 118

