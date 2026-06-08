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Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
[= ||| все новости группы



*

Sabaton

*



8 июн 2026 : 		 Новое видео SABATON

13 мар 2026 : 		 Новое видео SABATON

18 фев 2026 : 		 Вокалист SABATON рад, что группа активна на американском рынке

29 янв 2026 : 		 SABATON отложили визит в Северную Америку

14 янв 2026 : 		 Басист SABATON: «Да, мы многое делаем сами»

5 дек 2025 : 		 Новое видео SABATON

16 ноя 2025 : 		 SABATON представили новую программу

10 ноя 2025 : 		 Новое видео SABATON

28 окт 2025 : 		 Лидер SABATON: «Мы не хотим петь о современных конфликтах»

20 окт 2025 : 		 Почему THOBBE ENGLUND вернулся в SABATON

18 окт 2025 : 		 Новое видео SABATON

8 окт 2025 : 		 Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу

6 окт 2025 : 		 Лидер SABATON о важности американского рынка

24 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SABATON

12 сен 2025 : 		 Новая песня SABATON

2 сен 2025 : 		 SABATON обещают грандиозную новую сцену

20 авг 2025 : 		 Вокалист SABATON о текстах для нового альбома

25 июл 2025 : 		 Новые песни SABATON

6 июн 2025 : 		 Новое видео SABATON

3 июн 2025 : 		 Новый сингл SABATON в июне

18 май 2025 : 		 THOBBE ENGLUND о возвращении в SABATON

13 май 2025 : 		 Вокалист SABATON: «Мы сделали альбом до смены лейбла»

1 май 2025 : 		 Почему SABATON сменили лейбл?

25 апр 2025 : 		 Новое видео SABATON

14 апр 2025 : 		 SABATON готовят сингл весной

12 янв 2025 : 		 100 миллионов SABATON
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Новое видео SABATON



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Hordes of Khan (Alternative Music Video), новое видео SABATON, доступно для просмотра ниже.




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8 июн 2026
gravitgroove
"Я стал новым пиратом
Где же ты, мой фрегат?
Всё, что мне в жизни надо
Взять от жизни я рад!"
просмотров: 267

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