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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
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Def Leppard

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|||| 10 июн 2026

Гитарист DEF LEPPARD: «Последнее шоу в Вегасе стало одним из лучших в карьере»



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PHIL COLLEN в интервью "The Johnny Rock Show" поговорил о "Def Leppard Live At Caesars Palace: The Las Vegas Residency", серии концертов, состоявшихся в феврале:

«Честно говоря, я считаю, что — мы дали там 12 концертов [во время третьей резиденции], и, по-моему, два из них, наверное, вошли в пятерку лучших выступлений за всю нашу карьеру. Так что я был просто потрясен. И нам было так весело. Это вывело нас на совершенно новый уровень — и в плане пения, и в плане игры, и в плане товарищества, и просто в плане того удовольствия, которое мы получали на сцене. Это было как: «Ого, что здесь происходит? Это что-то новое». Так что, да, нам это очень понравилось. Это праздник. И когда мы выходим на сцену, нам нравится так об этом думать.

Честно говоря, как я уже сказал, 12-й вечер в Caesars Palace был, наверное, лучшим концертом, который мы когда-либо давали. И я знаю, что это странно говорить, что можно свести все [к одному концерту]. Было несколько потрясающих концертов. Когда мы играли на стадионе «Уэмбли», это был один из них. Когда мы играли в Шеффилде, мы выступали там на стадионе. Все они входят в пятерку лучших, но я абсолютно, честно считаю, что 12-й вечер в Вегасе был, наверное, лучшим концертом, который мы когда-либо давали».




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