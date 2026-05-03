3 май 2026



Туровое издание от DEF LEPPARD



DEF LEPPARD выпустят на одиночном виниле (два цвета), специальное туровое издание "Greatest Hits":



Side One



01. Pour Some Sugar On Me

02. Hysteria

03. Photograph

04. Love Bites

05. Animal



Side Two



01. Rock Of Ages

02. When Love And Hate Collide

03. Bringin' On The Heartbreak

04. Foolin'

05. Armageddon It







