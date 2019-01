4 янв 2019



Концертное видео из нового DVD KING DIAMOND



Видео исполнения композиции "Welcome Home" на фестивале Graspop, которое войдёт в новый DVD/Blu-ray KING DIAMOND "Songs For The Dead Live", выходящий 25 января на Metal Blade Records, доступно для просмотра ниже.



































