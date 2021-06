25 июн 2021



KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году



В рамках беседы в программе с "Trunk Nation With Eddie Trunk" KING DIAMOND тот рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«В плане сочинительства мы далеко продвинулись с обоими альбомами [KING DIAMOND и MERCYFUL FATE]. Andy [La Rocque, гитарист KING DIAMOND] делает второй прогон своих песен, так как он исправляет многие вещи. То же самое сделал Hank [Shermann, гитарист MERCYFUL FATE] и я жду, когда эти песни вернутся ко мне. История написана, она готова для двух альбомов KING DIAMOND, потому что [новый альбом KING DIAMOND] "The Institute" будет состоять из двух дисков. И эта история полностью закончена. У меня есть много вокальных идей для того, что они мне прислали. Кроме того, я пишу и свои собственные [песни].



60 процентов [материала] KING DIAMOND, по крайней мере, будет моим — мои песни — и все тексты, естественно. MERCYFUL FATE — тоже, я буду писать больше в направлении "Don't Break The Oath". Hank будет писать больше музыки, чем я, но я, конечно, тоже буду вносить свою лепту. На альбоме "Don't Break The Oath" я написал "Gypsy", "The Oath" и "Come To The Sabbath", а затем эту небольшую вещь вместе с Michael'ом Denner'ом — "To One Far Away". Так что всё будет примерно в таком духе, может, у Хэнка будет шесть песен, а у меня четыре, но посмотрим, что там получится в итоге. Возможно, у нас будет слишком много материала».



Что касается того, когда поклонники могут ожидать выхода новых альбомов KING DIAMOND и MERCYFUL FATE, он ответил:



«KING DIAMOND точно выйдет в следующем году. MERCYFUL FATE будет готов к выпуску в следующем году — в этом я тоже уверен на сто процентов, но ему придётся подождать, пока KING DIAMOND не закончит работу, если вы понимаете, о чём я. А пока мы будем продолжать сочинять».







