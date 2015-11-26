Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 45
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 39
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Видео с текстом от HELLOWEEN 23
[= ||| все новости группы



*

King Diamond

*



25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND

4 ноя 2019 : 		 KING DIAMOND исполнил новую песню

26 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома KING DIAMOND

20 авг 2019 : 		 Новый сингл KING DIAMOND выйдет осенью

9 фев 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен
Показать далее
| - |

|||| 25 июн 2021

KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году



*
zoom
*
* *
В рамках беседы в программе с "Trunk Nation With Eddie Trunk" KING DIAMOND тот рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«В плане сочинительства мы далеко продвинулись с обоими альбомами [KING DIAMOND и MERCYFUL FATE]. Andy [La Rocque, гитарист KING DIAMOND] делает второй прогон своих песен, так как он исправляет многие вещи. То же самое сделал Hank [Shermann, гитарист MERCYFUL FATE] и я жду, когда эти песни вернутся ко мне. История написана, она готова для двух альбомов KING DIAMOND, потому что [новый альбом KING DIAMOND] "The Institute" будет состоять из двух дисков. И эта история полностью закончена. У меня есть много вокальных идей для того, что они мне прислали. Кроме того, я пишу и свои собственные [песни].

60 процентов [материала] KING DIAMOND, по крайней мере, будет моим — мои песни — и все тексты, естественно. MERCYFUL FATE — тоже, я буду писать больше в направлении "Don't Break The Oath". Hank будет писать больше музыки, чем я, но я, конечно, тоже буду вносить свою лепту. На альбоме "Don't Break The Oath" я написал "Gypsy", "The Oath" и "Come To The Sabbath", а затем эту небольшую вещь вместе с Michael'ом Denner'ом — "To One Far Away". Так что всё будет примерно в таком духе, может, у Хэнка будет шесть песен, а у меня четыре, но посмотрим, что там получится в итоге. Возможно, у нас будет слишком много материала».

Что касается того, когда поклонники могут ожидать выхода новых альбомов KING DIAMOND и MERCYFUL FATE, он ответил:

«KING DIAMOND точно выйдет в следующем году. MERCYFUL FATE будет готов к выпуску в следующем году — в этом я тоже уверен на сто процентов, но ему придётся подождать, пока KING DIAMOND не закончит работу, если вы понимаете, о чём я. А пока мы будем продолжать сочинять».

KING DIAMOND Says New Albums From Both MERCYFUL FATE And KING DIAMOND Will Be Ready In 2022



Like!+6Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 7 )

olly71


25 июн 2021, 15:22		Обещаного 15 лет ждут. Кто то ещё верит ? Я нет .

rassol


25 июн 2021, 15:46		Зовите Станиславского.

artmageddon


25 июн 2021, 18:13		ладно там была операция и все такое, но кажись в 11ом он уже вышел на сцену (был на 30ке Метлы) , но потом про..ть еще 10 лет..как минимум эти три альбома он должен выпустить. Мне больше нравится MF 90х , особенно 96го года, но пусть хоть в духе Black Rose, но запишет что-нибудь)

olly71


25 июн 2021, 19:01		Да с 2011 он уже выступал с концертами . Но чувак просто НЕ хочет выпускать новые альбомы по каким то причинам . То ли потому что это не приносит денег то ли потому что идей свежих нет . А бэк каталога для концертов вполне хватает . Вспомним середину 1990х когда он хотел работать
1993 – альбом MERCYFUL FATE
1994 – альбом MERCYFUL FATE
1995 – альбом KING DIAMOND
1996 – альбом MERCYFUL FATE
1996 – альбом KING DIAMOND + турне сразу с обеими группами

А сейчас за 10 лет – 1 готовая песня )))))))

artmageddon


25 июн 2021, 22:54		еще была чумовая песенка с Volbeat, ничто так отлично не звучало у него после Вуду, как же ему идет хороший тяжелый звук, а не полированнное мыло 2000х его альбомов

artmageddon


25 июн 2021, 22:59		там дальше тоже почти каждый год выходили альбомы, два в 98ом, по одному в 99, 00, 02 и 03

artmageddon


25 июн 2021, 23:00		но в 90е его прям перло, все альбомы красавцы


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1783

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом