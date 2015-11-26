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King Diamond

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KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND



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KING DIAMOND в рамках недавнего интервью в программе "The Electric Theater With Clown", ведущим которой является M. Shawn "Clown" Crahan из SLIPKNOT, рассказал о том, как идет работа над новыми альбомами MERCYFUL FATE, KING DIAMOND:

«С Hank'ом мы сочиняем для MERCYFUL FATE, а с Andy сочиняем для KING DIAMOND и я отдельно работают также над материалом для KING DIAMOND. Что касается KING DIAMOND, то альбом будет называться 'The Institute', первая из двух частей — будет два альбома, рассказывающих полноценную историю. И, как следует из названия, будут весьма безумные темы. А что касается MERCY, то у нас уже есть название, только я вам его не скажу. И у нас уже есть обложка. Она очень подходит для MERCYFUL FATE. В духе основ, именно то, что доктор прописал!».

Также музыкант сообщил, что идет работа над комиксами на основе "Abigail".

KING DIAMOND Offers Updates On New Albums From MERCYFUL FATE, KING DIAMOND





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Exceptional


5 фев 2021, 22:25		Ну что же, хорошие новости. Ким уже старенький, грядущие альбомы можно считать своеобразной раздачей долгов или типа того.

Family Ghost


5 фев 2021, 22:57		Ну если прям правда 3 альбома выпустит (ну 2+1), то просто заебок будет. Надеюсь, не через 10 лет.


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