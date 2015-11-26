KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND
KING DIAMOND в рамках недавнего интервью в программе "The Electric Theater With Clown", ведущим которой является M. Shawn "Clown" Crahan из SLIPKNOT, рассказал о том, как идет работа над новыми альбомами MERCYFUL FATE, KING DIAMOND:
«С Hank'ом мы сочиняем для MERCYFUL FATE, а с Andy сочиняем для KING DIAMOND и я отдельно работают также над материалом для KING DIAMOND. Что касается KING DIAMOND, то альбом будет называться 'The Institute', первая из двух частей — будет два альбома, рассказывающих полноценную историю. И, как следует из названия, будут весьма безумные темы. А что касается MERCY, то у нас уже есть название, только я вам его не скажу. И у нас уже есть обложка. Она очень подходит для MERCYFUL FATE. В духе основ, именно то, что доктор прописал!».
Также музыкант сообщил, что идет работа над комиксами на основе "Abigail".
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