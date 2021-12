27 дек 2021



Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND



Two Minutes To Late Night Crew выпустили новый кавер — на этот раз на композицию KING DIAMOND "Halloween".



«В прошлом году мы записывали рождественский кавер на Хэллоуин, теперь решили поступить зеркально. Наслаждайтесь и веселых вам праздников!»







