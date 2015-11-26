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King Diamond

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15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE

27 дек 2021 : 		 Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND

10 сен 2021 : 		 MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»

25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND

4 ноя 2019 : 		 KING DIAMOND исполнил новую песню
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Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE



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Twinkle Twinkle Little Rock Star в серии колыбельных добрались и до творчества KING DIAMOND And MERCYFUL FATE. В "Lullaby Versions Of King Diamond & Mercyful Fate" вошли:

01. Abigail (KING DIAMOND)

02. Welcome Home (KING DIAMOND)

03. Halloween (KING DIAMOND)

04. Sleepless Nights (KING DIAMOND)

05. Eye Of The Witch (KING DIAMOND)

06. Dreams (KING DIAMOND)

07. The Family Ghost (KING DIAMOND)

08. Evil (MERCYFUL FATE)

09. A Dangerous Meeting (MERCYFUL FATE)

10. Curse Of The Pharaohs (MERCYFUL FATE)

11. Come To The Sabbath (MERCYFUL FATE)

12. Melissa (MERCYFUL FATE)

Послушать "Abigail" можно ниже.

KING DIAMOND And MERCYFUL FATE Classics Turned Into Sweet Lullabies





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