Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE



Twinkle Twinkle Little Rock Star в серии колыбельных добрались и до творчества KING DIAMOND And MERCYFUL FATE. В "Lullaby Versions Of King Diamond & Mercyful Fate" вошли:



01. Abigail (KING DIAMOND)



02. Welcome Home (KING DIAMOND)



03. Halloween (KING DIAMOND)



04. Sleepless Nights (KING DIAMOND)



05. Eye Of The Witch (KING DIAMOND)



06. Dreams (KING DIAMOND)



07. The Family Ghost (KING DIAMOND)



08. Evil (MERCYFUL FATE)



09. A Dangerous Meeting (MERCYFUL FATE)



10. Curse Of The Pharaohs (MERCYFUL FATE)



11. Come To The Sabbath (MERCYFUL FATE)



12. Melissa (MERCYFUL FATE)



Послушать "Abigail" можно ниже.













