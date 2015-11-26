Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео U.D.O. 143
*Участники IMMORTAL сражаются за имя 67
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 45
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 41
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 38
[= ||| все новости группы



*

King Diamond

*



13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND

4 ноя 2019 : 		 KING DIAMOND исполнил новую песню

26 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома KING DIAMOND

20 авг 2019 : 		 Новый сингл KING DIAMOND выйдет осенью

9 фев 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен

23 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

18 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

16 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

9 янв 2019 : 		 Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD

4 янв 2019 : 		 Концертное видео из нового DVD KING DIAMOND

20 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

14 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

7 дек 2018 : 		 Новый DVD KING DIAMOND выйдет зимой

1 ноя 2018 : 		 Трейлер нового DVD KING DIAMOND

10 авг 2018 : 		 Цветные винилы KING DIAMOND выйдут осенью

15 июл 2018 : 		 Переиздания KING DIAMOND выйдут в августе

3 июл 2018 : 		 Вышли цветные винилы KING DIAMOND

28 май 2018 : 		 Переиздание KING DIAMOND доступно для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| 13 авг 2020

Пазл KING DIAMOND выйдет осенью



*
zoom
*
* *
Zee Productions представила очередной релиз в линейке пазлов — девятого октября состоится релиз пазла (500 элементов) на основе оформления альбома KING DIAMOND "Abigail".

KING DIAMOND: Official 'Abigail' Jigsaw Puzzle To Be Released In October



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil Dmitry


13 авг 2020, 23:45		А в чём вообще мулька этих пазлов? Собрал раз и всё. А что дальше?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 336

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом