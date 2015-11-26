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KING DIAMOND с сыном



KING DIAMOND в Твиттере разместил редкую для себя фотографию с прогулки с четырехлетнем сыном. Мальчика зовут Byron в честь любимого вокалиста Kim Bendix Petersen'a, Дэвида Байрона.













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