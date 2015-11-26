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King Diamond

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11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND

4 ноя 2019 : 		 KING DIAMOND исполнил новую песню

26 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома KING DIAMOND

20 авг 2019 : 		 Новый сингл KING DIAMOND выйдет осенью

9 фев 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен

23 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

18 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

16 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

9 янв 2019 : 		 Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD

4 янв 2019 : 		 Концертное видео из нового DVD KING DIAMOND

20 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

14 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

7 дек 2018 : 		 Новый DVD KING DIAMOND выйдет зимой

1 ноя 2018 : 		 Трейлер нового DVD KING DIAMOND
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KING DIAMOND с сыном



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KING DIAMOND в Твиттере разместил редкую для себя фотографию с прогулки с четырехлетнем сыном. Мальчика зовут Byron в честь любимого вокалиста Kim Bendix Petersen'a, Дэвида Байрона.

KING DIAMOND Shares Rare Photo With Four-Year-Old Son





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

flagofhate


11 янв 2021, 18:48		Киму не до альбомов)


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