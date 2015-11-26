MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»
В рамках беседы с "Drinks With Johnny" барабанщик SCORPIONS Mikkey Dee обсудил эволюцию своего стиля игры на барабанах:
«Если взять KING DIAMOND, DOKKEN, MOTÖRHEAD, а теперь SCORPIONS, то они появились в нужное время в моей жизни. Например, к концу пребывания в KING DIAMOND я чувствовал себя очень узкопрофильным барабанщиком, потому что всё, что я мог делать, это играть эти темы и всё. В то время я чувствовал себя очень напряжённо, и все эти бэк-биты, и техничные барабанные партии, и разрывающие на части определённые песни... Потому что когда мы переехали в Калифорнию, я начал джемовать с, если их можно назвать обычными музыкантами — больше отрываться, джемовать и играть каверы [LED] ZEPPELIN и DEEP PURPLE. И я испытал стресс. И я почувствовал, что я не на своём месте. И я хотел стать более масштабным. И работа с DOKKEN стала для меня идеальным шагом после KING DIAMOND. Я многому научился — как просто сидеть и зажигать. А потом после нескольких лет с Don [Dokken] я почувствовал, что хотя всё это замечательно, но моё место в более тяжёлом дивизионе; я более тяжёлый барабанщик. А потом, опять же неожиданно, удачно подвернулись MOTÖRHEAD.
После 25 лет в составе MOTÖRHEAD мы почувствовали, что хотим сделать что-то ещё — либо записать сольный альбом, либо вдохновиться чем-то ещё. Потому что с MOTÖRHEAD у нас были очень жёсткие рамки, в которых мы могли работать, — это был MOTÖRHEAD и всё. И иногда мы с Phil'ом [Campbell'ом, гитара] могли написать музыку, а Лемми приходил и говорил: "Какого чёрта? Вы хотите, чтобы я спел это? Эта песня больше подходит для RUSH. Мы не RUSH, мы MOTÖRHEAD". И он был абсолютно прав. Может быть, мы слишком сильно вышли за рамки того, чем были MOTÖRHEAD».
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