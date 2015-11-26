28 янв 2021



MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND



MIKKEY DEE в рамках недавнего интервью выразил мнение, что неплохо было бы собрать оригинальный состав KING DIAMOND для тура:



«Увы, но Тима Хансена больше нет, но есть ведь Andy, Michael, можно позвать Hal Patino, Pete'a Blakk'a, меня — просто для тура и исполнять материал, который мы записывали — начиная с 'Fatal Portrait' до 'Cospiracy'. Уверен, получилось бы и весело и успешно!»



По словам Mikkey, все дело в желании KING DIAMOND:



«Он занят с MERCYFUL FATE, но я не вижу причин почему бы и нет. Если я не буду задействован со SCORPIONS, сделать подобное проще простого. Должно быть очень весело, потому что мы отличная команда. И я по-прежнему общаюсь с Andy, Pete, Hal и King'ом!»



















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