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King Diamond

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28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления KING DIAMOND

8 ноя 2019 : 		 Новая песня KING DIAMOND

4 ноя 2019 : 		 KING DIAMOND исполнил новую песню

26 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома KING DIAMOND

20 авг 2019 : 		 Новый сингл KING DIAMOND выйдет осенью

9 фев 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND о записи новых песен

23 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

18 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

16 янв 2019 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

9 янв 2019 : 		 Концертное видео KING DIAMOND из нового DVD

4 янв 2019 : 		 Концертное видео из нового DVD KING DIAMOND

20 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

14 дек 2018 : 		 Фрагмент нового DVD KING DIAMOND

7 дек 2018 : 		 Новый DVD KING DIAMOND выйдет зимой
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|||| 28 янв 2021

MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND



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MIKKEY DEE в рамках недавнего интервью выразил мнение, что неплохо было бы собрать оригинальный состав KING DIAMOND для тура:

«Увы, но Тима Хансена больше нет, но есть ведь Andy, Michael, можно позвать Hal Patino, Pete'a Blakk'a, меня — просто для тура и исполнять материал, который мы записывали — начиная с 'Fatal Portrait' до 'Cospiracy'. Уверен, получилось бы и весело и успешно!»

По словам Mikkey, все дело в желании KING DIAMOND:

«Он занят с MERCYFUL FATE, но я не вижу причин почему бы и нет. Если я не буду задействован со SCORPIONS, сделать подобное проще простого. Должно быть очень весело, потому что мы отличная команда. И я по-прежнему общаюсь с Andy, Pete, Hal и King'ом!»

MIKKEY DEE Would Like To See Reunion Of KING DIAMOND's Original Lineup








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

streame


29 янв 2021, 01:04		Вообще когда Лемми умер я был уверен, что Микки вернется к Даймонду. Но вышло так, как вышло...

Orthodox


29 янв 2021, 03:13		Более того, когда Дональд ушёл, я думал, что Микки вернётся к Гуффи...


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