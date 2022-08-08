Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 62
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 14
*SLIPKNOT исполнили новую песню 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
*Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать 11
*MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 62
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
*Новая песня IN FLAMES 17
[= ||| все новости группы



*

King Diamond

*



8 авг 2022 : 		 KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE

23 мар 2022 : 		 Нового KING DIAMOND до 2023 не будет

3 фев 2022 : 		 KING DIAMOND работает над текстами

15 янв 2022 : 		 Вышли колыбельные KING DIAMOND And MERCYFUL FATE

27 дек 2021 : 		 Участники THE BLACK DAHLIA MURDER вместе с Two Minutes To Late Night Crew исполняют KING DIAMOND

10 сен 2021 : 		 MIKKEY DEE: «В конце у KING DIAMOND я чувствовал себя зажато»

25 июн 2021 : 		 KING DIAMOND обещает два альбома в 2022 году

12 июн 2021 : 		 KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура

25 апр 2021 : 		 Комиксы от KING DIAMOND

5 апр 2021 : 		 MIKKEY DEE исполняет KING DIAMOND

26 фев 2021 : 		 Музыканты EXODUS, EVILE, LET US PREY исполняют KING DIAMOND

24 фев 2021 : 		 Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным

5 фев 2021 : 		 KING DIAMOND об альбомах MERCYFUL FATE, KING DIAMOND

31 янв 2021 : 		 Бывший басист KING DIAMOND: «А я тоже не против!»

28 янв 2021 : 		 MIKKEY DEE хотел бы увидеть реюнион оригинального состава KING DIAMOND

11 янв 2021 : 		 KING DIAMOND с сыном

23 ноя 2020 : 		 ЕР KING DIAMOND доступен для прослушивания

22 ноя 2020 : 		 Фильтры от KING DIAMOND

1 окт 2020 : 		 Переиздание KING DIAMOND выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Пазл KING DIAMOND выйдет осенью

12 апр 2020 : 		 Переиздания альбомов KING DIAMOND выйдут в мае

2 апр 2020 : 		 Классика KING DIAMOND выйдет на винле

13 мар 2020 : 		 KING DIAMOND не поедет в Мексику

22 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND: «На новом альбоме мы вернёмся к корням»

1 дек 2019 : 		 Гитарист KING DIAMOND отметил день рождения на сцене

25 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KING DIAMOND
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE



zoom
King Diamond назвал причину, по которой гитариста Michael'a Denner'a не включили в нынешнее «воссоединение» MERCYFUL FATE.

Когда в 2019 году было объявлено, что влиятельная датская хэви-металлическая группа воссоединится для проведения неопределённого количества концертов по всей Европе летом 2020 года, стало известно, что в состав MERCYFUL FATE войдут King на вокале, Hank Sherman на гитаре, Bjarne T. Holm на барабанах, Mike Wead на гитаре и Joey Vera (ARMORED SAINT, FATES WARNING) на басу.

В новом интервью журналу Creem на вопрос о том, почему Denner не участвует в воссоединении MERCYFUL FATE, King ответил:

«Есть причины, по которым Michael Denner и [барабанщик] Kim Ruzz не с нами. Я знаю, что Denner недавно дал интервью, и я не собираюсь вдаваться в его подробности, но он сказал много вещей, которые совершенно не соответствуют действительности. Я мог бы подробно рассказать о причинах того, почему в группе нет его или Ruzz'a. Я не хочу говорить ничего плохого ни о ком из них, но не стоит заявлять: "Я должен был играть с ними". Почему? Должен ли я выбросить участника группы, который абсолютно идеально подходит группе и который постоянно выкладывается на полную, несмотря ни на что? И его мастерство превосходит всех, с кем я до этого играл в группе? Не может быть, чтобы его уволили из-за того, что кто-то другой вдруг заинтересовался группой. Это совершенно неправильно. Я бы ни за что не стал так относиться к кому-либо».

King сказал, что было очень здорово и очень весело снова играть с MERCYFUL FATE, но уточнил:

«Люди неправильно поняли, чем мы сейчас занимаемся. Это не воссоединение. Мы просто собираемся снова, потому что сейчас звёзды сошлись как надо. И так было всегда. Раньше, когда люди спрашивали: "Думаешь ли ты снова играть с MERCY?", я никогда бы не говорил "никогда". Но всё нужно сделать правильно. Я не хочу выходить на сцену и пытаться доить корову, делать шоу с фоном, а потом сказать: "Вот и всё". Это неправильно. И у Hank'a такая же философия. Либо мы выкладываемся на 200 процентов, либо ничего не делаем».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 авг 2022
Alias
Ничего толком и не сказал. Вообще ничего не ясно. Одна из версий, озвученная в биографии Mercyful Fate от Мартина Попофф, это непонятки, которые возникли из-за обложек альбомов проекта Denner/Shermann. Но тогда, как правильно отметил эксфейтовец Сноуи Шоу, непонятно, почему Шерман в шоколаде, а только Деннер в говне?
8 авг 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
Alias, потому что без Шермана невозможно назвать этот проект Mercyful Fate. С ним надо в любом случае искать компромисс, а с Деннером - необязательно)
Like!1
8 авг 2022
gravitgroove
Alias, группу основали Шерман и Даймонд

просмотров: 834

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом