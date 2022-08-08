сегодня



KING DIAMOND — о том, почему MICHAEL'a DENNER'a не пригласили в нынешний состав MERCYFUL FATE



King Diamond назвал причину, по которой гитариста Michael'a Denner'a не включили в нынешнее «воссоединение» MERCYFUL FATE.



Когда в 2019 году было объявлено, что влиятельная датская хэви-металлическая группа воссоединится для проведения неопределённого количества концертов по всей Европе летом 2020 года, стало известно, что в состав MERCYFUL FATE войдут King на вокале, Hank Sherman на гитаре, Bjarne T. Holm на барабанах, Mike Wead на гитаре и Joey Vera (ARMORED SAINT, FATES WARNING) на басу.



В новом интервью журналу Creem на вопрос о том, почему Denner не участвует в воссоединении MERCYFUL FATE, King ответил:



«Есть причины, по которым Michael Denner и [барабанщик] Kim Ruzz не с нами. Я знаю, что Denner недавно дал интервью, и я не собираюсь вдаваться в его подробности, но он сказал много вещей, которые совершенно не соответствуют действительности. Я мог бы подробно рассказать о причинах того, почему в группе нет его или Ruzz'a. Я не хочу говорить ничего плохого ни о ком из них, но не стоит заявлять: "Я должен был играть с ними". Почему? Должен ли я выбросить участника группы, который абсолютно идеально подходит группе и который постоянно выкладывается на полную, несмотря ни на что? И его мастерство превосходит всех, с кем я до этого играл в группе? Не может быть, чтобы его уволили из-за того, что кто-то другой вдруг заинтересовался группой. Это совершенно неправильно. Я бы ни за что не стал так относиться к кому-либо».



King сказал, что было очень здорово и очень весело снова играть с MERCYFUL FATE, но уточнил:



«Люди неправильно поняли, чем мы сейчас занимаемся. Это не воссоединение. Мы просто собираемся снова, потому что сейчас звёзды сошлись как надо. И так было всегда. Раньше, когда люди спрашивали: "Думаешь ли ты снова играть с MERCY?", я никогда бы не говорил "никогда". Но всё нужно сделать правильно. Я не хочу выходить на сцену и пытаться доить корову, делать шоу с фоном, а потом сказать: "Вот и всё". Это неправильно. И у Hank'a такая же философия. Либо мы выкладываемся на 200 процентов, либо ничего не делаем».







+1 -1



( 3 ) просмотров: 834

