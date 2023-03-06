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MIKKEY DEE не отказался бы от сотрудничества с KING DIAMOND



В новом интервью канадскому изданию The Metal Voice Mikkey Dee, который играл на ударных в KING DIAMOND с 1985 по 1989 годы, ответил на вопрос о том, поддерживает ли он контакт с вокалистом группы, и были ли разговоры о том, что они снова будут сотрудничать, в студии или в турне:



«Да, мы с King'ом время от времени общаемся. Он приезжал и видел нас, когда я играл со SCORPIONS в Далласе, где он живёт. К сожалению, он не смог приехать во время нашего последнего тура. Они были заняты — он и его жена... Так что он пропустил то шоу. Но Кинг — большой фанат SCORPIONS, и мы с ним разговариваем. А я общаюсь с Andy LaRocque'ом [гитаристом KING DIAMOND] и Hal'ом [Patino, бывшим басистом KING DIAMOND], особенно с Andy — мы живём недалеко друг от друга. Так что мы общаемся. И я сказал то, что уже говорил до этого: если они когда-нибудь захотят пригласить меня за барабанную установку для чего-нибудь, я буду только за. Для меня это было бы очень весело. Но я также, с учётом сказанного, прекрасно понимаю, с чего King начал. Он так долго играл с [нынешним барабанщиком KING DIAMOND] Matt'ом Thompson'ом — отличным барабанщиком, отличным парнем, — и это было бы нечестно по отношению к нему или к остальным участникам группы.



Мы [в MOTÖRHEAD] прошли через то же самое — некоторые люди говорили о [воссоединении с бывшими участниками MOTÖRHEAD] "Fast" Eddie Clark'ом и Phil'ом "Philthy Animal" Taylor'ом. И [лидер MOTÖRHEAD] Лемми сказал: "Я никогда больше не буду играть с этими ребятами. Они друзья, мы общаемся, но я играю с лучшим составом группы за всю свою жизнь, и у нас дела идут лучше, чем когда-либо". Так что он не хотел об этом слышать. Поэтому я понимаю, к чему клонит King. Это было бы несправедливо по отношению к такому верному участнику, как Matt, но я сказал, что если у них есть интерес, чтобы что-нибудь сделать, то я буду рад, если у меня будет время. Я всё ещё играю на барабанах, и я чувствую, что играю лучше, чем когда-либо».







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