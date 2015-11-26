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KING DIAMOND должны выпустить альбом до тура



В рамках беседы с The Metal Voice гитарист KING DIAMOND Andy La Rocque ответил на вопрос о том, как идёт процесс работы над новым материалом, который предварительно должен быть выпущен в 2022 году:



«Я работал над сочинением нового материала для KING DIAMOND во время пандемии. Я знаю, что для людей это звучит словно: "О, это занимает вечность". Но да, всё именно так и обстоит. Мы хотим подготовить лучший материал, отберём хорошие песни и, конечно же, сделаем это до того, как начнём запись. Так что мы работаем над этим, да».



Что касается возможных сроков выхода нового альбома KING DIAMOND, Andy ответил:



«Наша цель — вновь поехать в турне, когда закончится вся эта история с COVID. А до этого нам нужно выпустить альбом. Так что на нас давят. У King'а [Diamond'а, фронтмена KING DIAMOND] просто ворох сумасшедших идей. У него в голове уже есть основные линии сюжета. Плюс у меня есть четыре или пять песен, которые могут войти в следующий альбом, и я также знаю, что у него есть куча риффов и прочего. Так что как только он сядет и запишет всё на пленку, дело пойдёт быстро».



На вопрос о том, задержала ли пандемия COVID-19 работу KING DIAMOND над новым материалом или она сделала его и его коллег по группе более продуктивными, Andy ответил:



«Всё было сложно, потому что на момент появления COVID у нас было запланировано несколько концертов. Это стало для всех нас шоком, и поэтому вначале мы были словно парализованы. А потом мы попытались извлечь пользу из этой ситуации, то есть просто сесть и сочинять риффы и пытаться выжить за счёт других вещей, таких как продюсирование других групп в студии... Мы просто пытались адаптироваться к новой ситуации и строить новые планы на будущее».







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