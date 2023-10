сегодня



Новое видео KING DIAMOND



"Masquerade Of Madness", новое видео группы KING DIAMOND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего когда-то в будущем. Кроме того, композиция доступна на 12"-виниле в следующих вариантах:



U.S. variants:



* Bone

* Black Ice



European variants:



* 180 g Black

* Clear Violet Brown Marbled



Трек-лист:



Side 1



01. Masquerade Of Madness



Side 2



01. Welcome Home (Live At Graspop)

02. Arrival (Live At Graspop)







