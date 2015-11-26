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King Diamond

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Гитарист KING DIAMOND заявил, что новый альбом группы будет более органичным



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Гитарист KING DIAMOND Andy La Rocque в рамках радиопередачи "The Five Count" рассказал о ходе сочинения песен для долгожданного нового альбома "The Institute". Планируется, что первая за 15 лет студийная пластинка группы будет выпущена в 2022 году на Metal Blade Records.

Он, в частности, сказал:

«Ну я пока не слишком много знаю об этой истории, потому что большая часть материала находится в голове King'а [Diamond'a, вокал], и это его идеи, конечно же, с текстами и прочим. Но мы планировали это очень долго, и мы всё ещё сочиняем и пишем музыку, чтобы попытаться выжать из неё максимум. Сейчас у нас есть немного времени, и эта COVID-история, возникшая некоторое время назад, остановила всё, даже сочинение музыки на некоторое время. Вы слышали одну песню ["Masquerade Of Madness"], надеюсь, около полутора лет назад, когда мы выпустили её, и всё остальное будет в том же духе. Ну не совсем, но мы слушаем, возвращаясь к первым альбомам, на самом деле, чтобы вернуться к истокам, мы попытались сделать именно это. Так что с точки зрения звучания альбом будет более органичным и не таким жёстким, если вы понимаете, о чём я. Он будет более органичным и, ну, не старой школы, но мы немного вспомнили тот оригинальный стиль, который у нас был. И, конечно, наши музыканты просто потрясающие, это чумовые парни и офигенные игроки, так что я уверен, что это будет действительно крутой альбом. У нас уже есть несколько песен, мы над ними работаем, — в основном я и Кинг, конечно. И как только мы договоримся обо всех ингредиентах песен, мы начнём рассылать их другим участникам, чтобы они тоже могли их слушать и добавлять к ним что-то своё. И именно тогда, когда это произойдёт, очень трудно сказать когда, но мы работаем над этим — поверьте мне, мы занимаемся этим».

Andy также ответил на вопрос о том, каково это — вернуться в студию с KING DIAMOND спустя столько времени:

«На данный момент мы всё ещё пишем музыку, как я уже сказал, так что мы ещё не начали записывать ничего серьёзного, кроме той первой песни, которую мы выпустили, — это была "Masquerade Of Madness". Но, конечно, последний студийный альбом, который мы выпустили, был в 2007 году, так что с тех пор многое изменилось — в плане оборудования и того, как это делают сейчас. В настоящее время вам не обязательно встречаться, вы просто посылаете друг другу файлы. И у Кинга есть своё оборудование дома, так что он может записать весь вокал там. И то же самое с барабанщиком Matt'ом Thompson'ом, — у него есть своя барабанная студия, где он записывает барабанные партии. Почти то же самое со всеми музыкантами в группе. Итак, мы собираем всё, я это беру и микширую это, чтобы понять, довольны ли мы материалом. Если нет, мы можем попросить кого-нибудь другого сделать это, чтобы получить лучший продукт и лучший микс из него».

New KING DIAMOND Album Will Sound





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