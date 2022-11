сегодня



KING DIAMOND о разнице в сочинении материала для KING DIAMOND и MERCYFUL FATE



King Diamond в рамках недавней беседы рассказал, в чем различие в сочинении материала для его собственного коллектива и для MERCYFUL FATE:



«Ну, Hank автор совсем не того типа песен, что Andy/ Разумеется, я много пишу сам, особенно для KING DIAMOND, где я делаю примерно две трети музыки и все тексты. А в случае с MERCYFUL FATE мы работаем немного больше по старинке, как в случае с "Don't Break The Oath", то есть для нового альбома я, наверное, напишу три или четыре песни, а остальные, будь то пять или шесть, сделает Hank. В итоге он будет заниматься гораздо большим количеством музыкального материала, чем я, а все тексты останутся за мной.



Я всегда был тем, кто размахивал огромным скальпелем. Когда бы ни пришел Hank с риффами и идеями для создания песни, я часто садился и — я бы не сказал, что я "воровал" некоторые из его соло-риффов — но часто случалось так, что они лучше подходили для вокала, чем те, которые я придумывал сам, понимаете? Так что мы обменивались идеями и обсуждали: "Эй, могу я спеть вот это вместо этого, потому что это гораздо лучше?" "О, конечно. Я подготовлю другой кусок, чтобы я мог сыграть соло".



Поэтому сейчас все по-прежнему. Это очень старомодный способ. 'The Jackal Of Salzburg', новая песня [MERCYFUL FATE], [которую мы играли на последних концертах], когда я впервые услышал ее, я думаю, она была семь минут и 24 секунды, а теперь, когда она закончена, она около восьми минут и 54 секунд. Так что получилось почти девять минут. Я прослушал ее, Hank очень хорошо отозвался о ней, однако я предложил: " Попробуй вот это, это и это". Он согласился и пошел в студию для доработки. И когда он провел все работы, говорит: "Чувак, сейчас это звучит как MERCYFUL FATE"... Внезапно все стало на свои места.



Так что у нас обоих есть эти элементы, которые очень хорошо работают вместе, идеи. И мы понимаем друг друга. То же самое с Andy; просто у него другой стиль. И это хорошо, потому что это придает смысл существованию KING DIAMOND, возможности записывать песни и тому подобное. У нас сложились особенные отношения по созданию композиций между мной и Hank'ом, а также между мной и Andy. И сейчас мы совершенно точно заново идем тем путем, которым шли в прежние времена. Вот как-то так мы и работаем над новым материалом».







